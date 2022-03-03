  • 22°C
香港時間 : 2022303日 (週四) 13:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【懷孕喜訊】38歲吳日言宣佈佗第二胎　Yan為備孕沒打疫苗︰亂世中總會捱過

育兒經 11:32 2022/03/03

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

38歲吳日言宣佈佗第二胎，由為備孕至今未有打疫苗。

現年38歲的吳日言（Yan）宣佈懷上第二胎！Yan與圈外老公Barry結婚4年，育有3歲女兒Bea，一直希望為女兒添弟妹。努力2年多後，Yan去年11月發現有孕，但她因為擔心疫苗副作用，由備孕至今一直未有接種疫苗，她相信自己保持身體健康，在亂世中總會捱得過。

「懷孕在亂世中，好不容易渡過每一日。」Yan透露在懷孕初期感到疲倦，更曾患上腸胃炎及傷風，但不敢亂食藥，「堅持多喝水多睡眠，總會捱過！」她去年11月發現有孕時，疫情相對穩定，因此未有太擔心，仍有出街與朋友聚會，沒料到今年初疫情失控。

最新影片推介︰

Yan坦言擔心會患上重症，但她更擔心接種疫苗後的副作用，故由備孕至今一直未有接種疫苗，現時她除了產檢就不會外出。

我當然擔心患上重症，不過更擔心肚入邊嗰個嘅正常生長情況，真係搏唔過！

吳日言懷有第二胎，現時她除了產檢就不會外出。（IG圖片）

創自家月子餐品牌協助坐月

她早已決定不會去食肆、商場，「唔怕會餓死人，最多咪叫外賣。」從事飲食業的她，早在半年前開設了自家月子餐品牌，更設立中央廚房為品牌做一條生產線，每日新鮮製作，專人送到府上。就算自己生完小朋友，都可以安在家中坐月子，享用自己出品的月子餐。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

至於腹中胎兒的性別，Yan對外仍保持神秘，連老公也未知道。她原本想搞Baby Shower時公佈，可是疫情期間要取消，所以她未決定何時公佈。本身喜歡女兒的她，因早已育有一女，故第二胎生仔生女也沒所謂。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰林綺玲

相關文章

【新手爸媽】懷孕患妊娠糖尿日打4次胰島素　吳日言有女萬事足：人生無憾
17:43 2020/11/18
【新手爸媽】懷孕患妊娠糖尿日打4次胰島素　吳日言有女萬事足：人生無憾
【孕前準備】星二代李元元添細佬妹有望　Lucy媽搵靚女中醫調理身體備孕
18:55 2022/03/01
【孕前準備】星二代李元元添細佬妹有望　Lucy媽搵靚女中醫調理身體備孕
【高齡懷孕】47歲林志玲升格當新手媽媽　盤點娛圈12位高齡產婦盡顯母愛
15:30 2022/01/31
【高齡懷孕】47歲林志玲升格當新手媽媽　盤點娛圈12位高齡產婦盡顯母愛

你可能感興趣

【新手爸媽】懷孕患妊娠糖尿日打4次胰島素　吳日言有女萬事足：人生無憾
17:43 2020/11/18
【新手爸媽】懷孕患妊娠糖尿日打4次胰島素　吳日言有女萬事足：人生無憾
【孕前準備】星二代李元元添細佬妹有望　Lucy媽搵靚女中醫調理身體備孕
18:55 2022/03/01
【孕前準備】星二代李元元添細佬妹有望　Lucy媽搵靚女中醫調理身體備孕
【高齡懷孕】47歲林志玲升格當新手媽媽　盤點娛圈12位高齡產婦盡顯母愛
15:30 2022/01/31
【高齡懷孕】47歲林志玲升格當新手媽媽　盤點娛圈12位高齡產婦盡顯母愛
懷孕 生育 爸媽心聲 新手爸媽 產後調理 疫苗 娛樂人物職業 吳日言 疫情

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【超市搶購】港人憂禁足心急儲糧AEON超市排長龍　康怡分店人龍排出馬路輪候1.5小時
11:17 2022/03/02
【超市搶購】港人憂禁足心急儲糧AEON超市排長龍　康怡分店人龍排出馬路輪候1.5小時
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】