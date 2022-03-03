【懷孕喜訊】38歲吳日言宣佈佗第二胎　Yan為備孕沒打疫苗︰亂世中總會捱過

▲ 38歲吳日言宣佈佗第二胎，由為備孕至今未有打疫苗。

現年38歲的吳日言（Yan）宣佈懷上第二胎！Yan與圈外老公Barry結婚4年，育有3歲女兒Bea，一直希望為女兒添弟妹。努力2年多後，Yan去年11月發現有孕，但她因為擔心疫苗副作用，由備孕至今一直未有接種疫苗，她相信自己保持身體健康，在亂世中總會捱得過。

「懷孕在亂世中，好不容易渡過每一日。」Yan透露在懷孕初期感到疲倦，更曾患上腸胃炎及傷風，但不敢亂食藥，「堅持多喝水多睡眠，總會捱過！」她去年11月發現有孕時，疫情相對穩定，因此未有太擔心，仍有出街與朋友聚會，沒料到今年初疫情失控。

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Yan坦言擔心會患上重症，但她更擔心接種疫苗後的副作用，故由備孕至今一直未有接種疫苗，現時她除了產檢就不會外出。

我當然擔心患上重症，不過更擔心肚入邊嗰個嘅正常生長情況，真係搏唔過！

▲ 吳日言懷有第二胎，現時她除了產檢就不會外出。（IG圖片）

創自家月子餐品牌協助坐月

她早已決定不會去食肆、商場，「唔怕會餓死人，最多咪叫外賣。」從事飲食業的她，早在半年前開設了自家月子餐品牌，更設立中央廚房為品牌做一條生產線，每日新鮮製作，專人送到府上。就算自己生完小朋友，都可以安在家中坐月子，享用自己出品的月子餐。

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至於腹中胎兒的性別，Yan對外仍保持神秘，連老公也未知道。她原本想搞Baby Shower時公佈，可是疫情期間要取消，所以她未決定何時公佈。本身喜歡女兒的她，因早已育有一女，故第二胎生仔生女也沒所謂。

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責任編輯︰林綺玲