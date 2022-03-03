【安全測試】一款嬰兒床有潛在結構安全風險　或導致使用者墜地受傷

▲ 海關提醒市民留意一款不安全嬰兒床。（新聞處提供）

海關今日（3日）表示，一款嬰兒床有潛在結構安全風險，已發出禁制通知書，禁止零售商繼續出售該款嬰兒床。

海關指，早前從深水埗一間兒童產品零售商試購一款嬰兒床作安全測試，結果顯示該款嬰兒床在撞擊測試後出現破損，可能會導致使用者墜地受傷。此外，海關亦發現該款嬰兒床未附有《玩具及兒童產品安全條例》（《條例》）所規定的識別標記及雙語警告標籤，提醒家長應立即停止讓兒童使用該款嬰兒床，商戶如有出售，亦應立即下架。

購買及使用嬰兒床時注意安全事項

注意標籤上顯示的合適使用年齡建議

當完成安裝嬰兒床後，應檢查產品是否穩妥

使用產品前，應細閱相關的使用說明及指示

檢查嬰兒床的結構，例如是否容易破碎、有否隱蔽而鋒利的尖角、表面是否粗糙、邊緣是否銳利、縫隙是否有夾傷手指的可能性等

如發現嬰兒床有破損或不穩固的情況，應立即停止使用

根據《條例》的規定，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元和監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

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責任編輯：余思嵐