【第五波疫情】恒生銀行漢口道分行今起暫停服務　富邦銀行分行更改營業時間【不斷更新】

▲ 恒生銀行漢口道分行由今日起暫停服務，直至另行通知。（資料圖片）

第五波疫情持續，有多間分行因應新冠肺炎確診個案而暫停服務。

【13:13】

富邦銀行今日（3日）表示，為配合政府的防疫措施及為保障員工及客戶的健康和安全，富邦銀行分行營業時間更改為星期一至五上午10時至下午5時，星期六則暫停營業。其中，西環分行、北角分行、佐敦分行、觀塘分行、屯門分行及大埔分行由上月8日起暫停營業，直至另行通知。

另外，中環總行、銅鑼灣分行、柴灣分行、皇后大道東分行、紅磡分行、美孚分行、旺角分行、尖沙咀分行、沙田分行、荃灣分行及元朗分行於星期一至五繼續維持服務。

【11:13】

恒生銀行今日（3日）宣布，因應員工染疫，漢口道分行由今日起暫停服務，直至另行通知。公告指，該名員工的最後上班日為3月1日。銀行會為相關員工提供適切的支援及協助，同時為審慎起見亦已安排在上 述分行進行深層清潔及消毒。

另外，以下15間分行早前因應新冠肺炎確診個案暫停服務，會於今天恢復營業，而所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性。

▲ （恒生銀行提供圖片）

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責任編輯：TOPick港聞組