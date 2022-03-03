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【搶購物資 】藥房商會指市民海嘯式搶購藥物消毒用品　 呼籲選用其他替代品

社會 11:42 2022/03/03

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熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

藥房及便利店退燒藥清空配相。 （陳永康攝）

市民憂慮「禁足令」，紛紛到超級市場及藥房搶購物資。港九藥房總商會副理事長張德榮今日（3日）表示，大批市民搶購消毒用品、退燒藥、藥水、喉糖等情況比沙士更誇張，現時連貨倉都無存貨，希望政府呼籲市民選用其他替代品。

港九藥房總商會副理事長張德榮接受電台訪問時稱，原本有1至2個月的存貨，但現時情況好像「海嘯式」搶購物資，導致清空貨倉，其實與政府專家有關係，他們低估自己的影響力，傳媒有提及個別牌子的止痛或退燒藥，令不少市民只買個別品牌。

被問到其他退燒藥牌子是否仍有存貨。張德榮則指仍有存貨，但現時約2成顧客願意轉用其他牌子，而被沽清牌子屬於入口，非本港生產，所以供應商最快可能要1至2個月後才有供應，希望政府向市民清楚解釋，有其他代替品的成份一樣，不須只買個別品牌藥物。

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記者：余思嵐


 

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