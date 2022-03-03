【第五波疫情】劉穎鏇飛美國出席畢業禮滯留　入行5年事業學業兩兼顧完成大學課程

▲ 劉穎鏇半工讀大學畢業，飛美國出席畢業禮滯留當地。

劉穎鏇在今年1月飛往美國出席畢業禮，不幸遇上本港爆發第五波疫情，政府收緊防疫措施，其中「航班熔斷機制」下，禁止澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國9個地區及國家的來港民航客機着陸香港，政策實施至4月20日，故此她留在當地，暫時未能返港。

備受TVB力捧的劉穎鏇，早前連續兩部劇集《青春不要臉》及《鐵拳英雄》播出，由於身在美國未能出席宣傳，不過她也十分乖女，在個人社交平台出力谷劇。

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三料亞軍遙距半工讀

從小在美國長大的她，以19歲之齡參加《2016年度香港小姐競選》贏得亞軍、「最上鏡小姐」及「現場最受歡迎佳麗獎」三個獎項。

原本在加州大學河濱分校修讀工商管理系，為演藝事業放棄面授課程，決定留港發展，改讀以網課形式的亞利桑那州立大學（Arizona State University）的工商管理系，事業、學業兩兼顧，終於在2020年12月畢業，成功獲得學士學位。

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演藝事業一帆風順

她跟不少港姐一樣，完成藝員訓練班後，便參與主持和演劇工作。2017年成為「是非精」加入大台高收視資訊節目《學是學非》任主持。

翌年參演劇集《兄弟》並以「Zero」一角提名《萬千星輝頒獎典禮2018》的「新加坡最喜愛TVB女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」和「最佳女配角」。去年在劇集《大步走》擔任第二女主角，單戀生父陳山聰。

今年於《青春不要臉》榮升女一，「神還原」張曼玉選港姐的泳衣環節，她分享劇照並留言寫道：「可以着上一套好似當年張曼玉選港姐泳裝環節嘅泳衣，是我的榮幸❤️」

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苦練中文及演技

鬼妹仔劉穎鏇不懂書寫中文，初入行在中文劇本上用拼音學習，幸好從小父被親強迫講廣東話，有一定的基礎，苦練多年後終於大有進步。在演藝事業尚算一帆風順，未受過專業演戲訓練的她，雖然曾被網民批評演技差，但她認為這才知道自己問題所在，去改進自己。