【隔離計算】確診者家居自行隔離懶人包　一文睇清完成隔離最新條件

▲ 確診者家居檢疫守則懶人包，一文睇清完成隔離最新條件。

本港第五波疫情嚴峻，確診數目連日創單日新高，患者未能送往醫院，大批患者滯留在社區要自行計算14日隔離期，若果自行快速測試後呈陽，後經政府核酸覆檢同樣呈陽，到底哪一天才算第一天？TOPick整合了確診者家居檢疫守則懶人包，助大家一文睇清完成隔離最新條件，及有關注意事項和常見問題。

1. 快速測試呈陽性怎麼辦？

會被直接視為陽性個案，市民在讀取結果後應立即拍照以作記錄。衞生防護中心正建立網上登記系統，供自行以快速測試檢測得出陽性結果的人士作出申報，詳情容後公布。

2. 哪些人士要接受家居檢疫？

確診者的密切接觸者須接受14天家居檢疫

密切接觸者的密切接觸者（次密切接觸者）須接受4天家居檢疫

3. 什麼情況下會被送到社區隔離設施？

沒有病徵或徵狀輕微的感染人士會盡可能送往社區隔離設施，接受為期14日隔離安排。

最新影片：

4. 如何計算隔離期第一天？

第一天為檢測呈陽性的採集樣本日的翌日。

5. 快速測試及核酸檢測同樣呈陽性，應以何日起開始計算隔離期？

一般以首次檢測計算，即首次呈陽性的採集樣本日的翌日為第一天。

6. 何時結束隔離？

未接種兩劑新冠疫苗者

測試陽性後第14天，以快速測試驗出陰性便可結束隔離；如仍驗出陽性，每日驗直至陰性為止。

已接種至少兩劑疫苗者

測試陽性後第6及第7天，連續兩日以快速測試驗出陰性便可結束隔離；若仍驗出陽性，可持續檢測至連續兩日呈陰性，便可結束隔離。

同場加映：快速測試套裝比較及使用教學

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰http://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣