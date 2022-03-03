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【聲夢傳奇】張馳豪現身鬧市打卡迎27歲　Aska感謝鬆弛豪：受寵若驚

娛樂 12:22 2022/03/03

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有「聲夢男神」之稱的張馳豪（Aska）到鬧市打卡。

憑TVB節目《聲夢傳奇》入屋的張馳豪（Aska）即將迎接27歲生日，Aska的粉絲「鬆弛豪」為他送上巨型廣告牌作生日禮物，令Aska受寵若驚。

有「聲夢男神」之稱的張馳豪曾於美國修讀運動生理學學士學位及體適能碩士課程，其後本來打算攻讀營養學碩士學位，但為了參加《聲夢傳奇》而決心停學。

【青春本我X聲夢傳奇】張馳豪擁男神靚Package　Aska勇於承認不足決意將勤補拙

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現身鬧市答謝粉絲

張馳豪將於本周六（3月5日）生日，他日前到鬧市接收由「鬆弛豪」送出的生日禮物，並跟巨型廣告牌合照留念。

Aska回覆TOPick指：「當自己真的親眼看見這個這麼大塊的廣告牌時，是真的覺得很震撼、很誇張，感到受寵若驚。」

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他感謝「鬆弛豪」，「很多謝我的粉絲們，給予我這份這麼大的生日禮物。我這年的生日願望，首先當然是希望疫情盡快過去，大家可以過回比較舒服和不會那麼恐慌的生活，希望全部人都可以身體健康。」

他期望：「自己可在音樂上作多方面嘗試，拍劇和綜藝方面也好，希望可推出屬於自己的歌，以及為粉絲帶來更多作品。」

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停學參賽

就讀過寄宿學校赤柱聖士提反書院的Aska熱愛唱歌和運動，並曾遠赴美國升學，他在邁阿密大學修畢Strength & Conditioning（體適能）碩士課程後，本來轉到波士頓名校Tufts University攻讀營養學碩士，但在學期開始後不久遇上《聲夢傳奇》的報名期，於是停學參賽。

他感謝家人支持，「當時暑假回港探親，弟弟看到電視出現《聲夢傳奇》招募廣告，於是建議去嘗試，覺得反正因疫情滯留在港，於是就放手一試。媽媽在比賽期間會為我準備養聲湯水，父母反而驚訝我可晉身那麼後的階段，也擔心我入行後欠缺休息時間。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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