【MIRROR成員】Anson Lo《Mr. Stranger》MV僅5日逾2百萬點擊 神徒斥資6位數紅隧落廣告
娛樂 12:12 2022/03/03
人氣男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）在上月2月25日推出跳唱單曲《Mr. Stranger》，以型爆吸血鬼造型示人，同樣迷倒一班「神徒」。
直至今日（3月3日）新歌MV已經突破240點擊，Anson Lo的威力絕不惹少。為了答謝大家的支持，Anson Lo分享MV內的花絮相。
當中除了Anson Lo大擺型爆甫士，更有攬着小妹妹的賣萌合照，令不少「神徒」高呼不得了，更希望做那位小妹妹，大讚他魅力冇得輸！
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「神徒」落重本支持
Anson Lo如此努力工作，「神徒」當然會瞓身支持，其Fans Club「盧瀚霆國際後援會」就斥資6位數，在紅磡海底隧道九龍入口落巨型廣告，更會罕登兩星期，讓大家出入都見到男神，相信必定吸引很多「神徒」去打卡。
其實早前Anson Lo早前推出單曲《一所懸命》時，後援會亦租了紅館旁的巨型廣告版為他宣傳，粉絲如此愛錫他，難怪令他更努力工作。
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撰文 : TOPick柴犬出動