【兒童疫苗】美國研究指兒童接種復必泰未必防omicron　惟可減重症住院風險

第五波疫情襲港，多名兒童染疫離世，令不少家長憂心忡忡。應否為子女注射疫苗，亦使一眾父母猶豫不決。早前有研究指，兒童接種BNT復必泰疫苗，對預防確診Omicron效果不彰。惟據美國疾病控制和預防中心（CDC）最新公佈數據指出，5至11歲兒童接種復必泰後，重症住院的風險，仍能大減7成，而12至17歲青少年，接種後重症風險更可減少達9成以上。

兒童住院風險大減74%

美國疾病控制和預防中心（CDC）3月1日公布，接種兩劑復必泰疫苗，可使5歲至11歲兒童的住院風險大幅降低74%。至於12至17歲青少年，重症住院風險，更會減少92%以上。

不過，有關研究亦承認，復必泰疫苗對於5至11歲兒童降低感染風險的保護力，僅有51%，12歲至17歲的青少年，接種第二劑疫苗後首五個月，根據不同年齡，病毒防護力也只介乎34%至45%。

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疫苗效果不彰或因劑量低

紐約州衞生部早前指出，檢視2021年12月13日至2022年1月31日的數據，Omicron變種病毒流行期間，發現兒童在接種了兩劑復必泰疫苗後，對病毒的保護性會在短時間內急劇下降。

12至17歲青少年在完成接種後，對感染Omicron的有效性1個月後由66%下降至51%。而在完成接種兩劑疫苗的後5至11歲兒童，對感染Omicron的有效性1個月後由68%急降至12%。

研究又顯示，該兩個年齡組別住院保護率亦有下，12至17歲青少年接種疫苗一個月後，住院保護率由85%下降至73%；5至11歲兒童，住院保護率則更由100%下降至48%。惟CDC最新公佈的數據，顯示復必泰疫苗對兒童，仍有較高的防止重症入院能力。

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責任編輯：莊恭南