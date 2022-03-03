【身教行善】小朋友捐利是錢支持銀杏館派飯　社企感動：讓窮苦大眾吃一頓溫飽

▲ 教會一眾小朋友捐利是錢支持銀杏館派飯。

疫情影響民生，尤其在現時第五波疫情下，基層弱勢人士更見困苦，有時連一餐溫飽飯也成問題。社企銀杏館堅持與貧苦大眾共度時艱，可是也需要獲善心人支援，才能持續做善事，早前，銀杏館收到教會導師聯絡，一眾教會小朋友將捐出利是錢支持，大為感動。

疫情下堅守送暖派飯

本地社企銀杏館定期免費派飯給有需要人士，例如基層長者、露宿者、單親家庭等，銀杏館在第五波疫情下，依然堅守送暖。銀杏館facebook專頁於1日（星期二）分享了一則帖文，開心指出獲得無限鼓勵，收到「基督教中國佈道會祥華堂」的電郵，獲教會的小朋友支持。

▲ 疫情下派飯，銀杏館員工做足防疫措施。（圖片︰銀杏館facebook）

電郵內容提及有一班來自教會的兒童導師和小朋友，得知銀杏館在嚴峻的疫情下，寒風冷雨中派福飯予孤苦老弱，大受感動。原文截錄，

你們的愛心使我們深受感動，並且希望自己也能盡一份綿力，讓窮苦大眾吃一頓溫飽。適逢新春過後，每位小朋友都有利是錢，他們願意奉獻一部分出來，幫助有需要的人。

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教會小朋友捐利是錢

小朋友在新年收到利是錢，有家長會鼓勵孩子善用，如將部分儲起來、買需要物品及作善事，好好分配。基督教中國佈道會祥華堂的教會孩子身體力行做善事，捐出部分利是去支持銀杏館。

電郵提及稍後將會收集小朋友奉獻的利是錢，以過戶形式過數到銀杏館銀行戶口。雖然未有提及金額多少，但意義遠勝金額，亦讓小朋友從小培養助人的善心愛心。銀杏館團隊有感：

社會陰霾籠罩滿載淒滄的時刻，收到一份無限鼓勵正能量，誰不感動？

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長者員工謹守崗位

推動長者就業的銀杏館，不少員工年紀大，但他們仍緊守工作協助烹調及派發免費飯，在帖文中，銀杏館團隊藉此向一班疫情下謹守崗位的長者同事致萬分感謝！

想支持派發福飯幫助弱勢社群，可【按此】了解更多。不要善小而不為，就算是小朋友也可以出一分力，集腋成裘。

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責任編輯︰王明芳