【消毒防疫】男子淘次氯酸消毒片霧化放辦公室　K Kwong：會吸入肺如非必要勿亂用

▲ 有網民因身邊多人確診感憂心，於淘寶買次氯酸消毒片，並將其霧化放辦公室內，被斥無常識。

本港第五波疫情嚴峻，單日確診數字屢創新高。近日有網民表示因身邊多人確診，為保安心，他於淘寶買次氯酸消毒片，用加濕器霧化放辦公室內。不少網友見狀紛紛勸戒，認為十分危險，有損肺部健康，形同慢性自殺，著他停用。

最新影片推介：

該名網民在facebook群組「淘寶開心share」表示，「我每日返工時都開住，保安心，身邊人都確診，好擔心」。從相片可見，他從淘寶購買的是「次氯酸消毒片」，產品包裝上列明「母嬰安全／經口無毒／殺菌率>99.999%）」，「使用方法：一片可以泡500毫升水，融化後把液體倒入加濕器即可」。在辦公桌上，開著一個加濕器，有標貼註明「次氯酸消毒」，加濕器正噴出水霧。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

帖文引發網友熱議，不少人斥責他無常識，並引述資料指霧化後會毒害同事及自己，損害肺部，可導致纖維化，勸他立即停用。惟事主認為基本上是鹽水，而且辦公室環境很大，所用的份量很少，人與人之間的距離也很遠。他又稱，其實生活上很多時候也會用到，泳池也有。面對眾多網友質疑、批評，事主其後回覆稱「次氯酸不能霧化，我改放蒸餾水」。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

K Kwong：唔只殺菌 自己都殺

到底次氯酸消毒產品可否霧化？根據消委會的資料，目前較獲肯定的次氯酸用法是供物件表面消毒用途。消委會指，在任何情況下，都不建議向人體噴灑消毒劑，因不能有效減低已感染病毒的人經由飛沫或透過接觸而傳播病毒的風險。向人噴灑含氯的消毒劑亦有機會刺激眼睛和皮膚，吸入後可能引致支氣管痙攣及作嘔、嘔吐等腸胃道影響。

若霧化後有何影響？據消委會的資料，用霧化儀器施放任何類型的消毒氣體的做法並不可能提供理想的防疫功效外，更會浪費資源，亦可能影響場所內的人的健康、污染食物和飲品，增加誤服消毒劑或其殘餘物的危險。

早在疫情爆發初期，化學博士K Kwong曾發文呼籲，如非必要，不要用所謂噴霧或霧化式消毒劑。他續指，一些標榜「無毒」的噴霧、霧化式消毒劑（含氯消毒劑），「會吸入肺，唔只殺菌，自己都殺」。

南韓加濕器殺菌劑殺人事件

在南韓，2011年曾爆發了「加濕器殺菌劑殺人事件」，一批使用「利潔時」殺菌劑的用家，陸續出現肺部受損、脫髮、免疫力衰退，更導致1553人死亡。調查指，由1994年到2011年，該國共約有626萬人使用過加濕器殺菌劑，其中67萬人認為加濕器殺菌劑對健康造成了損害，例如患有新的肺部疾病、皮膚、大腦、心血管疾病或症狀加重。

責任編輯：羅嘉欣