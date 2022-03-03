【家族榮耀】賈洛儀身世揭盅為表舅父親女？　甄芯為爭權踢爆大少奶醜事

▲ 甄芯為了爭權，揭發大少奶醜事。

TVB劇集《家族榮耀》內，李彩樺所演的三少奶賈洛儀身世坎坷，今晚（3月3日）《家族榮耀》劇情交代洛儀的生父之謎終於揭盅。

另外，馬家三位少奶明爭暗鬥，明晚（3月4日）《家族榮耀》的劇情講述楊茜堯所演的甄芯為爭權不擇手段，連老公都可以見死不救外，更揭破大小奶（熊黛琳飾）的醜事，迫到她差點精神崩潰。

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▲ 楊茜堯所演的「甄芯」奸到出汁。

耀堂反對甄芯計劃

昨晚（3月2日）《家族榮耀》劇情講甄芯（楊茜堯飾）重新接手新鐵路線總站那塊地的項目。

今晚播出的第19集講述甄芯為促成跟龍文標（金龍集團太子爺）的合作，提出動用碼頭上蓋部分資金，可惜遭耀堂（羅子溢飾）堅決反對。

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啟禮強姦桂蓮

另外，馬家三少奶賈洛儀（李彩樺飾）在孤兒院長大，為母報仇嫁入豪門，洛儀為打聽生父消息，輾轉下找來程峰幫忙。

此時洛儀的表舅父啟禮（艾威飾）憶起當年幫愛歡（陳曼娜飾）拆散桂蓮（李焯寧飾）和世宏（于洋飾）一事。原來當年啟禮為拆散鴛鴦，除了屈桂蓮出軌外，啟禮更強姦了桂蓮，結果懷孕。

而啟禮在打聽桂蓮母女消息期間，意外發現洛儀乃是自己女兒，除了對她關懷備至外，更欲將事實告之洛儀，其後啟禮得知采薇（熊黛林飾）害到洛儀小產，打算為女兒復仇，向其勒索一千萬。

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甄芯揭彩薇醜事

至於明晚播映的第20集講述甄芯繼續出招，她以彩薇（熊黛林飾）銷毀高跟鞋的影片作為籌碼，迫使耀宗（郭政鴻飾）答應為新鐵路線總站項目提供資金。

其後來娣在生日會上無意間打開甄芯手機裡的影片，彩薇的醜事曝光，精神幾乎崩潰，更開始有被害妄想症，而耀宗帶她去新加坡休養，甄芯即全權負責馬氏日常工作。