【第五波疫情】何栢良指本港群體免疫已爆破　 促全民接種疫苗

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

港府初步傾向於本月26日，推行共3輪的全民強制檢測，其間會有限度禁足。特首林鄭月娥昨日指，不會推行不出不入的全城禁足，並明言，必定會讓市民能自行照顧日常生活所需，而香港作為國際金融中心，亦需時刻跟全球市場連繫。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（3日）接受電台節目指時，比起全民檢測，目前最迫切是推動市民接種疫苗。他表示，港府也已調整了接種加強劑的時間，接種第2劑和第3劑疫苗的相隔時間，由6個月減至3個月，建議市民盡快接種第3劑，又指8成至9成的整體接種率並不足夠，要所有人都打針，才能有足夠保護。

香港的群體免疫已經爆破，8成至9成的整體接種率並不足夠，現時要所有人都打針，才能有足夠保護，可以減少重症。

至於兒童接種疫苗方面，他說兒童接種復必泰疫苗是相當有效，根據美國數據，以往兒童發生多系統性炎症的頻率為每100萬人出現450個，而接種2劑疫苗後出現的風險可大幅減低9成。

另外，他又說，坊間不少市民因接收了有關疫苗的不實資訊，而接種存有誤解，強調接種目的是預防重症、住院以及死亡，建議市民到Telegram「香港抗疫資訊頻道」、Facebook「添馬台 Tamar Talk」等可靠渠道查閱相關抗疫資訊。

最新影片：【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩