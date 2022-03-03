【不可能的任務】拳王拳后誕生 李思雅成「女葉問」　大隻仔關曜儁打贏視帝譚俊彥

▲ 《不可能任務》 Mission II。

TVB最近播出綜藝節目《不可能任務》，反應不俗，現正進入 Mission II「特警遴選體驗」，由出爐視帝譚俊彥（Shaun）率領七名隊員關曜儁（Leo）、李思雅（Cindy）、伍富橋、余應彤、何泳芍（Honey）、鄔嘉駿及吳紫韻（Purple），齊齊接受挑戰。

繼第1集一到埗即要接受為時兩小時、合共五輪的熱身挑戰後，第二集8名藝人繼續進行地獄式特訓 。為了測試眾人的決心、爭勝心以及遇強愈強程度，8名藝人完成兩小時熱身挑戰後，即要進入一對一拳擊對決。

為安全起見，8位藝人於賽前在專人指導下進行練習及熱身，之後便正式對決。經過數輪對打，女拳王及男拳王先後誕生，分別是前港隊網球運動員Cindy，及曾贏得健美先生殊榮的Leo。

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Cindy對戰Honey

Cindy面對身為潛水教練的Honey，表現完全沒有手軟，更出盡腰力上下左右全方位進攻，令 Honey毫無還擊之力，一度硬食Cindy無情拳。Honey事後笑封 Cindy 做「女葉問」，並笑言為了避開 Cindy 強攻，要瘋狂向後拗腰。

面對 Honey「訴苦」，Cindy 哭笑不得，並撒嬌指「邊有咁誇張」。另外Honey還與零運動底子的Purple 對戰了 一次，雖然Purple首集表現絕對是中等以下，但她在對打環節卻相當醒神，與Honey 互請對方食「連環拳」，二人戰意相當旺勝。Honey與Purple 事後受訪時笑言全靠阿Shaun 教路。

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Leo對戰Shaun

Leo 在節目中則先後與 Shaun 及余應彤對打，雖然較別人打多一個回合，但Leo仍相當有精神 ，第二輪面對余應彤時，更是一鼓作氣強攻令對方處於苦守狀態，事後余應彤投降表示成場起碼有四分三時間是捱打。

Leo與 Shaun則是第一隊上場「拳手」，雖然 Leo出拳比 Shaun快狠準，但 Shaun全程沉著應戰，更看準適當時機才出重拳節省體力，雙方可謂勢均力敵。

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