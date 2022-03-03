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【快速檢測】莎莎開售15元快速檢測揭分店未返貨　數十名市民不滿質疑宣傳伎倆

社會 12:18 2022/03/03

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熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

莎莎太和分店門外有10多名市民排隊等候購買快測包。（陳永康攝）

莎莎今日買開15元抗原快速檢測包，有分店11時開始營業時職員表示相關檢測包未有貨，但正價檢測包有貨歡迎市民購買，引起輪候多時的市民鼓譟，不滿職員未有在門外告示，質疑聲稱有平價貨賣只是商家的噱頭。

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記者今日上午10時許到青衣城及太和分店視察，在分店11時營業前店外有已20至30名市民輪候；記者約在11時30分到沙田分店觀察，職員則指相關檢測包已售罄。

有10時30分到青衣城分店輪候的林先生表示，雖然自己不急於購買檢測包，但早前已有輪候人士向職員確認有檢測包出售，自己才等候購買，開店後職員才告知沒貨令他白等，質疑分店未有到貨已向外宣傳有15元檢測包出售，只是商家吸引市民到店內消費的噱頭及宣傳伎倆。

針對現時防疫政策，於內地經營生意的林先生不滿現時政府未有統一資訊，令市民誤信傳言要盲搶食品，又指疫症持續兩年市民出現抗疫疲勞，加諸現時疫情爆發越來越不受控，希望政府一刀切，效發內地般快速推出「禁足式」全民檢測，盡快堵截病毒傳播並找出隱性新冠患者。

【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳麗娜

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