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【夫妻關係】曾因出軌偷食瀕臨感情破裂　郭偉亮葉佩雯一招化解重拾夫婦互信

親子 14:15 2022/03/03

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熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

TVB音樂真人騷《聲夢JUNIOR》請來音樂人郭偉亮（Eric）擔任監督，現年48歲的他為香港樂壇創作多首流行曲，而他的感情世界都非常簡單，在圈中多年都只是同一個伴侶，就是結婚11年的老婆葉佩雯（Grace），他們一直都是圈內的模範夫妻，但原來恩愛背後，都試過陷入感情危機，但最終都選擇重新信任對方，危機終於解除，雙方感情維繫至今。

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早於2015年TVB節目《蜜月到訪》上兩人透露同居初期經常吵架，試過大打出手，Grace會飛刀、剪刀甚至玻璃杯，而Eric見狀會掌摑對方讓她清醒，Eric明言這是他第一次打女人。

後來關係破裂到出軌，Eric表示做了男人想做的事，但最終破壞了雙方的信任，而Grace為了報復對方，選擇跟另一名男士發生關係，更持續了9個月之久，Eric坦言那段時間最難捱，因為每當Grace出外，都會懷疑她是否跟情夫見面，陷入信任危機。

透過溝通重新信任

最後兩人經過溝通，而Eric亦向Grace承諾不會再出軌，及跟其他女生保持距離，就算跟女演員拍床戲，也會叫老婆監場，Eric更發明了一個「找銀紙」遊戲，將不同面值的銀紙放在不同角落，讓老婆「尋寶」，只要找到就送給她，經過一段時間後，雙方感情終於重回正軌，彼此更珍惜對方。

Eric最近推出新歌《等埋你》當中講及「生死」，擔心自己行先一步，無法照顧另一半，現實中Eric同樣擔心自己會先行一歲，未能照顧好Grace。早前Eric上載與七仙羽的短片到社交網，為新歌加持，他笑言怕歌內多個「死」字會不吉利，擔心自己唱完這首歌後會有生命危險。七師傅即說百無禁忌，又指Grace樣子漂亮，叫他提前幫老婆找個好男人就不用擔心，他聽到後放聲大笑。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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