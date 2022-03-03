【精英運動員】蘇慧音中三女拔輟學發夢都想上學　獲科大特別取錄入讀理學院

▲ 蘇慧音將於下學年入讀科大理學院。

本港近年積極推動體育發展，香港科技大學今日（3日）表示，香港乒乓球運動員、東京奧運乒乓球女子團體賽銅牌得主蘇慧音將透過「學生運動員入學計劃」，於下學年入讀科大理學院。目前是全職運動員的蘇慧音相隔10年後重返校園，她直言超級興奮，日後會盡量平衡學業及訓練時間。

今年24歲的蘇慧音自中三起成為全職運動員，闊別校園近十載，她說自己一直很掛念校園生活，有時發夢都想自己可以繼續讀書，

中三轉全職個時，一開始以為大約兩年時間會有機會讀返書，結果一打就10年，從來冇諗過唔會返去繼續讀中學；我係好掛住返學嘅生活，有時都會夢見自己係課室，我會好留戀，起咗身會好唔開心，覺得自己好似錯失咗啲嘢。

蘇慧音說，自己一直希望重返校園，很早已計劃經過兩個奧運周期就會繼續讀書，加上她正受肌張力失調困擾，右手神經不受控地收縮僵硬，每天訓練時間由以往6至7小時大減至3小時，她形容自己很難像以前一樣享受打乒乓球，好像在荒廢自己，最後決定重返校園，並選擇學習自己從小就很感興趣的物理與天文學，

好細個開始就鍾意天文同物理，媽咪送禮物我都會揀天文望遠鏡。因為覺得好神奇，好多物理現象我哋都當係必然，越讀越覺得自己對世界認識好少，物理就好似比咗一對新嘅眼我去睇世界。

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蘇慧音在輟學後亦直堅持在家補習自修，平日亦常看科學書籍。即將重返校園的她，形容自己心情是難以表達的興奮，她說會分配時間專注讀書，今年6月亦會參加包括物理課程的A-Level考試，但強調不會放棄乒乓球，

打完奧運係心態上有好大轉變，呢個旅程學到有啲嘢係冇得強求，與其強求，不如注重自己嘅態度，盡自己所能係最重要；依家會放多咗時間讀書，如果出賽都會盡能力做到最好。

她即將出發到新加坡及多哈參與公開賽，至於將來發展如何，她說自己對物理仍處於認識階段，希望透過進修發掘更多可能性，慢慢找到自己的出路。

▲ 科大透過「學生運動員入學計劃」特別取錄蘇慧音。

蘇慧音是透過科大「學生運動員入學計劃」獲特別取錄。因應教資會推出「學生運動員學習支援及入學計劃」，科大加強原有計劃，將以運動員的運動成就作為其主要入學考慮，換言之，校方不一定考慮其公開試成績，但會視乎其學習經歷、相關準備等。

科大本科招生及入學處處長劉夢琳表示，截至今年一月，已收到60名本地優秀運動員的入學申請，校方沒有就透過計劃入學的運動員數目設上限，申請者須於地區或國際性賽事中獲得優良成積，並為香港代表隊、香港青年代表隊等的一員，及獲相關提名。成功入學人士亦會獲發獎學金。

科大署理學務長周敬流表示，校方特意為運動員提供彈性學業安排及支援，他們可根據學習進度而選擇休學或延長學習年期最多至兩倍，如有需要可按個別情況再作安排；亦設有專門負責學生運動方面的團隊，安排輔導員提供專屬支援。

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記者：黃悅晴