【私院收症】中大醫院申請接收新冠患者　首階段接收16至75歲輕微患者

▲ 中大醫院指會做好防控感染措施，接收新冠患者不會影響其他服務。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，公立醫療系統幾近崩潰，中大醫院已向政府提出，協助接收新冠病毒病患者，同時與醫管局達成共識，首先接收及照顧部分16至75歲病情穩定及輕微的患者，紓緩公營醫療系統的壓力，讓公立醫院集中資源照顧危重病人，暫時計劃可提供24張病床作相關用途。

【私院收症】中大醫院申請開設「新冠病房」，爭取獲批後最快本月收症，行政總裁馮康指目前最大挑戰是人手問題。詳情即看:【下一頁】

中大醫院向衞生署申請開設「新冠病房」，中大醫院用作接收新冠病毒患者的病房，位於醫院大樓的東翼。院方指病房獲得香港賽馬會額外資助，進行了改裝工程，包括負氣壓病室，確保達致感染控制及治療護理等多方面的適切標準。

在防控感染方面，醫院將以「一樓兩院」的方式接收相關病人，用作接收新冠病毒患者的區域與醫院的其他範圍，在硬件設備及日常運作上均會完全分開，杜絕交叉感染的機會。同時，接受有關病患者亦不會影響其他病人及服務。

至於染疫患者的入院安排，院方稱所有獲安排轉介的病人均會由救護車送抵中大醫院，並會經特定通道及升降機直接送往指定病房，相關病房亦已配備所需的檢查及治療器材。因此，相關病人由送院至住院的整個過程，並不會踏足醫院其他範圍，亦不會與院內其他病人接觸。

中大醫院已向衞生署提交啟用相關病房的申請，並爭取於本月內開始接收由醫管局轉介的新冠患者。中大醫院會與醫管局及相關部門保持密切溝通，就協助接收相關病人制訂最可行及合適的方案，並確保有關安排在安全及可控的情況下進行。

至於費用等方面，則仍有等院方及醫管局公布細節。

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記者：伍瑋瑋