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【性侵親妹】涉後樓梯性侵14歲親妹　22歲輕度智障兄長肛交罪成囚27月

社會 12:53 2022/03/03

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高等法院。（資料圖片）

於兒童機構居住的14歲女童，有過度活躍症及認真能力有限，假日偶爾回家度假，其間疑遭輕度智障的22歲兄長於住所的後樓梯進行肛交。涉案兄長早前於高等法院經審訊後，被裁定與未滿21歲女子肛交罪成，今（3日）被判囚27個月。

被告現年23歲，案發時於速遞公司任職，被控於2020年10月30日，與未滿21歲女子肛交，經審訊後被裁定罪名成立，餘下強姦及交替性亂倫等共3罪則不成立。

法官今判刑時指出，被告現年23歲，有輕度智障，曾接受特殊學校教育。被告曾入住院舍，並曾到醫院接受治療。事主X案發時14歲，有專注力不足、過度活躍症及認知力有限。X被安排於寄養家庭及院舍居住，偶爾回家度假，本案正於X回假度假期間發生。

法官複述證供時指出，X於案發時不懂得如何表達，被告亦曾表示希望與X結婚，問及X是否願意時遭拒絕。

法官指被告有盜竊及非禮刑事記錄，精神及心理報告指出，被告專注力不足及有輕度智障，曾入院治療，並於2018年停藥，續由精神科門診跟進，報告指被告有能力分辨對錯及理解所作行為後果。被告就本案堅稱清白，並指X說謊，專家認為重犯機會及風險高。

法官引述事主X的創傷報告指，X於家庭中獲最少關注，每年只獲安排回家度假3至4次，父母無可避免下才接觸X，例如安排換領身分證。父母對兒子特別鍾愛，並打算放棄對X之監管，交由社署處理。X於本案後擔憂所有男性欲跟她性交及觸摸自己，專家評估X須接受長期心理治療。

法官指本案被告與事主為兄妹關係，案發時X年僅14歲，被告明知X未成年，案發時亦沒有使用避孕套，加劇本案嚴重性，判刑須反映阻嚇性、懲治及對事主的傷害，故認為入獄為合適選項。

法官指被告有能力知悉對錯，其過度活躍症亦得到改善。被告過往曾有刑事紀錄，過往亦曾被指性侵其他胞妹而被送到院舍。法官強調並非指被告的確曾干犯，但事後亦應知道涉及性侵行為的重要性，考慮過求情及所有因素後，判監27個月。

控方早前於開案陳詞指出，被告與事主X的父母育有6名子女，被告排行第二，為獨子，x則排行第5。社署在X出生前，已發現父母疏忽照顧子女，故X出生後，曾被安排到寄養家庭照顧，案發期間居於兒童機構，偶爾回家度假。

X在2020年10月30日回家度假，傍晚時分她與到食肆上班的三姐離家，X帶外賣回家時，稱於單位外遭被告拉到後樓梯，在她不同意下進行肛交。同年11月初，X在兒童機構職員詢問下才告知事件。

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記者：林育慧

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