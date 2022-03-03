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【齊心抗疫】教育局300名職員成支援隊伍協助強檢　局方已着手準備全民強制檢測

社會 12:58 2022/03/03

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80名教育局同事今早已完成青衣美景花園第11座進行的強檢行動。（教育局局長楊潤雄社交平台圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日達數萬宗。政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。教育局局長楊潤雄今日（ 3日 ）在社交平台上表示，教育局已召集約300名同事組成支援隊伍，加入前線社區強制檢測行動的組織統籌工作，為市民服務。

80名教育局同事今早已完成了橫跨2日在青衣美景花園第11座進行的強制檢測行動，當中發現50宗初步陽性檢測個案和一宗不確定個案，須由衞生署衞生防護中心安排跟進。

他說，現時社區有一些隱形患者，他們沒有或只有輕微病徵而不自知，並且在不知不覺的情況下，把病毒傳染他人。港府的圍封強檢行動正好幫助找出這些患者，跟進他們的情況，並透過隔離，截斷病毒傳播鏈。

他表示，在這次行動之中，教育局團隊一手包辦所有籌備工作，從採購物資及安排運輸，到處理數據及聯絡不同單位，做了大量工夫，一起合力完成。

他在隊員中得知行動過程有不少挑戰，部分居民也特別需要他們的協助，例如解釋及幫助媽媽呈交幼兒糞便樣本、協助患有老人癡呆症的伯伯進行檢測，以及為行動不便的老人家作有序安排，讓他們免受排隊之苦等。但隊員表示，一眾居民都十分理解及作出配合，有的更表達謝意，令行動更為圓滿成功。

他感議所有隊員不辭勞苦，全心為市民服務：

於香港社會最困難的時刻，所有隊員不辭勞苦，在本身工作以外，承擔起抗疫重任，全心為市民服務，我和教育局其他同事都以他們為榮。

楊潤雄又指，教育局已經着手為稍後進行的全民強制檢測做準備，除了抗疫團隊之外，用作檢測中心的官立學校亦會有校內人員提供支援。

我深信只要每一位市民都為抗疫出一分力，我們就有更大的信心和能量，把疫情壓下來，一起走出困境，逐步回復正常生活

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：郭詩詩

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