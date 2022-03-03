【家族榮耀】楊茜堯車禍後挺巨肚狂奔惹爭議　網民發揮創意誕生爆笑改圖【多圖】

在本周一（2月28日）播出的《家族榮耀》內，劇情講馬耀祖（黃浩然飾）與太太甄芯（楊茜堯飾）的關係破裂，耀祖在車上向甄芯提出離婚。可是二人在爭執期間發生車禍，腹大便便的甄芯成功存活，在汽車爆炸前狂奔離開現場。

不過這一幕就被網民指不太合理，質疑一位孕婦依然可以跑得那麼快。

因為惹來爭議，由此成為網民的改圖對象，把狂奔中的楊茜堯配上不同的背景，相當爆笑！

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耀祖甄芯遇車禍

耀祖在車內向甄芯說：「如果你真係出軌，我都有可能原諒你，但有一件事，我永遠都唔會原諒你」，就向甄芯交出其情婦Mandy與女兒Jojo身亡的相片，怒斥甄芯是一個心狠手辣的人，然後表明與她緣盡於此！

此時，他為了避過面前的大貨車而發生嚴重車禍。二人同被困反轉的車廂內，被拋出車內的甄芯突然甦醒過來，額頭、手部損傷的她曾經嘗試救出昏迷的耀祖，但未能成功，同時把Mandy、Jojo的相片燒掉。最後，挺著巨肚的她趁汽車爆炸前一刻狂奔，成功脫離險境。

甄芯狂奔一幕成為網民的笑話：「大左肚都跑到 勁喎」、「走走下，個假肚跌左出來」、「正宗穿煲」。

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網民落力改圖

Facebook專頁「對白Cap圖王」上載甄芯奔走的一幕，邀請網民「P圖」，留言當中雲集不少佳作，譬如：「被加入」與主婦搶廁紙、追巴士、肚痛時奔向公廁、大考眼力的Where's 楊怡、在超市搶衛生巾、在籃球比賽場上、參與《魷魚遊戲》。

網民的P圖既應景又有趣，網民都紛紛留言「笑到標眼水」、「高手在民間」。