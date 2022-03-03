【蝙蝠俠】外國已上映玩60年代恐怖片風格　蝙蝠車轉玩兩門美國Muscle Car型格

原定3月3日在港上映的新版《蝙蝠俠》，因配合政府「動態清零」政策，上映檔期仍遙遙無期。這齣由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的新版蝙蝠俠一直保密功夫做到足，有外國已觀看影迷表示此新版可媲美由Christopher Nolan執導的《蝙蝠俠》系列。

▲ 由Robert Patterson主演的電影《蝙蝠俠》拍攝以來可謂一波三折，就年上映期港亦一再改期，令不少《暮光之城》的港迷失望。（圖片：華納電影）

別擔心，筆者是有口德之人沒打算劇透，只打算講華納電影公司為造勢，分別於倫敦、巴黎和邁阿密三地，把片中參與拍攝的新戰車Batmoblie作展覽。

▲ 在預告片上，可見到這架新版戰車不怕被炸，更可衝過火海。（圖片：華納電影）

《蝙》導演Matt Reeves表示：「Christopher Nolan將Batmoblie設計成好似坦克車般，是一個好厲害的想法。但我會想個性獨來獨往嘅Bruce Wayne，應該鍾意自己組裝戰車，而在電影處於年代背景下，Muscle Car係最適合！」可以想像好似《狂野時速》入面大隻佬雲迪素架肌肉車，只係換咗由型男Robert Pattinson。

▲ 美國著名汽車專家Peter Henshaw曾出版一本叫《Muscle Car》，為這類車款作詮解。

據維基所指，Muscle Car泛指50、60年代兩門中型轎車，後輪驅動，裝有大馬力最大馬力650hpV8渦輪增壓引擎。因大食（汽油）關係，揸得Muscle Car都俾人中產以上，導演果然夠心思縝密！

▲ 新版戰車設計像6、70年代懷舊款式，車前蓋加大，bumber也刻意加大，貫徹蝙蝠俠喜歡自己組裝的性格。（圖片：Youtube＠Rana65556）

▲ 每架蝙蝠車都會把引擎、渦輪組件外露，這次猶如戰鬥機款，不知影迷喜不喜愛呢？（圖片：Youtube＠Rana65556）

拍板車款後，劇組就開始改裝加上，啞黑車身走唔甩，車蓋則專加上好似8舊腹肌設計散熱板，唔少得係排氣系統加少少功夫，令戰車發出不寒而慄感覺……因為導演希望電影出嚟效果，帶點恐怖大師史提芬京於1983年《Christine》的作品，後被改編成電影，是一齣講Plymouth Fury（Muscle Car始祖之一）有惡魔力量的電影……希望可以快啲入戲院睇到呢齣戲啦！

記者：黃鑑江