【飛虎3壯志英雄】黃宗澤僅穿內褲演出　與陳瀅演床戲呻犧牲色相

▲ 《飛虎3壯志英雄》

由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、姚子羚、陳瀅、蔡思貝、陳豪、張兆輝、馬德鐘、郭晉安、蕭正楠等主演的《飛虎3壯志英雄》，昨晚（2日）播出第8集，劇情講到S Team經過調查後，鎖定羅智勇（河國榮飾）掌握重要資料，決定潛入他的豪宅地下室獲取相關資料。

S Team派出何家寶（陳瀅飾）及張嘉軒（黃宗澤飾）趁着羅智勇在豪宅開派對時潛入，何家寶為接近羅智勇不惜犧牲色相，引羅智勇摸其屁股從而套取對方掌紋，但卻因而敗露身份；同一時間嘉軒則從下水道潛入地下室...

▲ 陳瀅潛入豪宅派對做任務。（《飛虎3壯志英雄》劇照）

酒後一夜情

陳瀅以低胸超性感晚裝上陣，演出令人驚艷！不少網友於網上留言大讚：「陳瀅真係好索！」、「為咗查案冇辦法，呢啲咪專業囉」、「身材幾好喎！」今晚一集，劇情講述家寶因自己身份敗露以致行動失敗感自責，與嘉軒借酒澆愁，最後兩人醉爆並發生一夜情，及後嘉軒沖涼時發現背部全是抓痕…

談到與陳瀅的床戲，黃宗澤早前接受《Stak Talk》訪問時搞笑扮慘謂：「飲醉酒第二朝瞓醒，就已經瞓喺張床度，過程都冇呀，仲要淨係着住條底褲，真係犧牲色相！」

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伍樂怡客串獲讚仙氣

另一亮點是飾演年輕版朱晨麗的伍樂怡登場。劇情講述許俊飛（苗僑偉飾）與展敏莉（朱晨麗飾）於咖啡店碰面時，回憶起以往相識經過，原來當年許俊飛（黃庭鋒飾年青版）與高忠成（丁子朗飾年青版）同時對展敏莉（伍樂怡飾年青版）有意思，黃庭鋒的嗒糖樣更是相當搞笑。

該段劇情伍樂怡雖然只是出現了30秒左右，但由於笑容眼神均甜到漏、絕對令人印象深刻，亦成功引起網友關注：「原來有伍樂怡！」、「真係好靚，好有仙氣！」

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