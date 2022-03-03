【提早暑假】航空公司辦網課+比賽　勝出有機會到澳洲受訓【內附連結】

▲ 於總決賽勝出的學生將可親身到澳洲進行10小時訓練課程，獲取寶貴的飛行經驗。（機構提供）

本地航空科創公司Aerosim將於本年度舉辦業界首個「全方位」航空比賽—「全港校際航空比賽 2022」，由3月底開始一連5個月為參加比賽的中學生提供全面的線上航空課程、專題研習及培訓，期望讓學生以航空知識實踐STEM理論，並提升加入航空業 的興趣，為未來航空業發展奠下基礎。

比賽由即日起至3月18日接受學校團體報名或個別學生於網上自行報名（報名費用為港幣 2,000 元），每階段獲勝的參賽者均 可獲得難能可貴的航空相關體驗，以及豐富的獎品，而於總決賽勝出的學生更將可親身到澳洲進行10小時訓練課程，獲取寶貴的飛行經驗。

▲ 「全港校際航空比賽 2022」由即日起至3月18日接受學校團體報名或個別學生於網上自行報名。（機構提供）

今次比賽，全港中學生均可以4至5人一隊參與，而在比賽期間，每位隊員將獲安排接受多元化的網上課程及培訓，當中包括一年 Jeppesen Private Pilot Online Part 61（Part61）航空課程訂閱（此課程為專業教材，提供多項飛行知識。成功通過「Part 61」筆試的參賽者，將獲得Boeing頒發證書，並可利用此證書考取美國聯邦航空管理局（FAA）認可的私人飛航執照（PPL））、AviationSTEM 線上教程（共8小時）、職涯規劃工作坊、進度培訓，以及微軟飛行模擬器軟件。

▲ 受訓課程包括一年 Jeppesen Private Pilot Online Part 61，成功通過筆試的參賽者，將獲頒發證書。（機構提供）

▲ 全港中學生均可以4至5人一隊參與，每位隊員亦將獲安排接受多元化的網上課程及培訓。（機構提供）

基本課程外，參賽隊伍如有興趣進一步學習更多有開航空知識及培訓，更可選擇額外報名參與附加的航空青年導師計劃（額外報名費用每隊港幣 9,500 元），接受包括每隊一位專業機師的一對一專業指導、5小時模擬飛行訓練，及每人獲得一本Jeppesen Private Pilot FAA Airmen Knowledge Test Guide的額外培訓。而擠身決賽的隊伍亦將獲由主辦單位提供的3小時模擬飛行訓練課程。報名網址

記者：王嵐