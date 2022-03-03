  • 23°C
香港時間 : 2022303日 (週四) 16:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【提早暑假】航空公司辦網課+比賽　勝出有機會到澳洲受訓【內附連結】

休閒消費 13:35 2022/03/03

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

於總決賽勝出的學生將可親身到澳洲進行10小時訓練課程，獲取寶貴的飛行經驗。（機構提供）

本地航空科創公司Aerosim將於本年度舉辦業界首個「全方位」航空比賽—「全港校際航空比賽 2022」，由3月底開始一連5個月為參加比賽的中學生提供全面的線上航空課程、專題研習及培訓，期望讓學生以航空知識實踐STEM理論，並提升加入航空業 的興趣，為未來航空業發展奠下基礎。

比賽由即日起至3月18日接受學校團體報名或個別學生於網上自行報名（報名費用為港幣 2,000 元），每階段獲勝的參賽者均 可獲得難能可貴的航空相關體驗，以及豐富的獎品，而於總決賽勝出的學生更將可親身到澳洲進行10小時訓練課程，獲取寶貴的飛行經驗。

「全港校際航空比賽 2022」由即日起至3月18日接受學校團體報名或個別學生於網上自行報名。（機構提供）

今次比賽，全港中學生均可以4至5人一隊參與，而在比賽期間，每位隊員將獲安排接受多元化的網上課程及培訓，當中包括一年 Jeppesen Private Pilot Online Part 61（Part61）航空課程訂閱（此課程為專業教材，提供多項飛行知識。成功通過「Part 61」筆試的參賽者，將獲得Boeing頒發證書，並可利用此證書考取美國聯邦航空管理局（FAA）認可的私人飛航執照（PPL））、AviationSTEM 線上教程（共8小時）、職涯規劃工作坊、進度培訓，以及微軟飛行模擬器軟件。 

受訓課程包括一年 Jeppesen Private Pilot Online Part 61，成功通過筆試的參賽者，將獲頒發證書。（機構提供）

全港中學生均可以4至5人一隊參與，每位隊員亦將獲安排接受多元化的網上課程及培訓。（機構提供）

基本課程外，參賽隊伍如有興趣進一步學習更多有開航空知識及培訓，更可選擇額外報名參與附加的航空青年導師計劃（額外報名費用每隊港幣 9,500 元），接受包括每隊一位專業機師的一對一專業指導、5小時模擬飛行訓練，及每人獲得一本Jeppesen Private Pilot FAA Airmen Knowledge Test Guide的額外培訓。而擠身決賽的隊伍亦將獲由主辦單位提供的3小時模擬飛行訓練課程。報名網址

記者：王嵐

相關文章

【育兒心得】工程師媽媽教女兒在家玩科學實驗　用膠樽軟喉自製人體消化系統模型
17:20 2022/01/03
【育兒心得】工程師媽媽教女兒在家玩科學實驗　用膠樽軟喉自製人體消化系統模型
【提前暑假】童謠團隊逢周五開網上唱遊班　招收3至11歲兒童邊玩邊學【內附連結】
15:05 2022/02/25
【提前暑假】童謠團隊逢周五開網上唱遊班　招收3至11歲兒童邊玩邊學【內附連結】
【提前暑假】在家享受動手玩科學 裘槎科學周2022接受報名【內附連結】
15:33 2022/03/02
【提前暑假】在家享受動手玩科學 裘槎科學周2022接受報名【內附連結】

你可能感興趣

【育兒心得】工程師媽媽教女兒在家玩科學實驗　用膠樽軟喉自製人體消化系統模型
17:20 2022/01/03
【育兒心得】工程師媽媽教女兒在家玩科學實驗　用膠樽軟喉自製人體消化系統模型
【提前暑假】童謠團隊逢周五開網上唱遊班　招收3至11歲兒童邊玩邊學【內附連結】
15:05 2022/02/25
【提前暑假】童謠團隊逢周五開網上唱遊班　招收3至11歲兒童邊玩邊學【內附連結】
【提前暑假】在家享受動手玩科學 裘槎科學周2022接受報名【內附連結】
15:33 2022/03/02
【提前暑假】在家享受動手玩科學 裘槎科學周2022接受報名【內附連結】
STEM 航空 機師 職涯規劃 中學 比賽

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀