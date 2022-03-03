【精英運動員】空手道明日之星鄧宇軒讀高級文憑　盼運動與學業雙線發展

▲ 鄧宇軒入讀CUSCS的康樂及休閒事務管理高級文憑課程。（受訪者提供）

香港運動員人才輩出，香港空手道精英運動員鄧宇軒於去年底「亞洲青少年空手道錦標賽」，在男子U21個人形項目，為港隊於亞青賽勇奪首面金牌，可謂前途無可限量。在專注空手道項目的同時，鄧宇軒亦入讀香港中文大學專業進修學院（CUSCS）的康樂及休閒事務管理高級文憑課程，做到運動與學業雙線發展。

被喻為香港空手道「明日之星」的鄧宇軒，中四時開始踏上全職運動員之路。其父親是前香港空手道代表，鄧宇軒自幼便與哥哥跟隨父親學習，雖然要訓練，但他仍希望可以繼續進修，因此入讀CUSCS的康樂及休閒事務管理高級文憑課程。

鄧宇軒說，校方全力配合他的訓練與比賽時間，講師更積極關顧他的學習需要，令他可以專心訓練，全力備戰之餘，也能趕上學業進度，期望畢業後能順利升讀中大運動科學與健康教育理學士學位課程。

至於運動方面，鄧宇軒說東京奧運空手道銅牌得主劉慕裳是其奮鬥目標，希望有一日能像她一樣，登上奧運會的頒獎台：

下屆巴黎奧運沒有空手道項目，希望再下一屆的美國洛杉磯奧運，空手道項目能捲土重來，屆時我25歲，仍有機會實現奧運夢。

▲ 被喻為香港空手道「明日之星」的鄧宇軒，中四時開始踏上全職運動員之路。（受訪者提供）

中大專業進修學院自2017年起與香港體育學院簽訂合作備忘錄，推出「精英運動員學習計劃」，協助本港運動員平衡學業與運動訓練的需要，達致雙軌發展；校方讓全日制高級文憑課程的修讀年期再延長兩年，並設持續的學習支援，包括學術輔導，讓運動員赴海外比賽或集訓後，有專人跟進及支援他們的學習進度。

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責任編輯：黃悅晴