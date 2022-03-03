【醫護染疫】消息：公院護士兩度快測陰性惟核酸檢測陽性　疑快速檢測現假陰性

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第五波疫情蔓延，單是公立醫院已有逾4,000名醫護染疫；醫管局日前向員工發出更新指引，提到確診醫護於採樣當日起計7天後，進行快速抗原測試結果屬陰性，並於無症狀及身體狀況許可下，可重返崗位工作；而醫護員工每日上班前亦需進行快速測試。

不過有醫護透露，有律敦治醫院內科護士日前感到喉嚨痛，當日兩度進行快速測試均呈陰性，惟因感到不妥，同日再作深喉唾液核酸測試，結果卻為陽性，CT值22.4, 亦即病毒量高。

該名醫護稱，中招護士因出現徵狀，告之病房經理後未獲要求上班，且因核酸檢測陽性，獲發病假，至今仍於病假當中。

消息指，撇除此個案，公院另有一名老人科醫護亦出現同樣情況，現當作特許缺勤，獲准暫時不用上班。醫護指，涉疫護士使用的快速測試品牌為「BGI YHLO」，料經醫管局招標，員工未可自行選擇，惟現時卻對YHLO快速測試結果有質疑。

TOPick正就此向醫管局查詢。

根據「BGI YHLO」快速測試的說明書表示，曾就快速測試進行臨床測試，就138個核酸檢測陽性的樣本，進行快速抗原測試，有5個經快速測試後呈假陰性情況；而227個核酸檢測陰性的樣本，經快速測試後僅1個出現假陽性。

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記者：陳正怡