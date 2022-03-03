【烏克蘭戰爭】俄佔區流浪狗瀕斷糧　烏克蘭父子勇救毛孩慘被槍擊身亡

▲ 父子勇救毛孩逃難，慘遭槍擊。

俄羅斯入侵烏克蘭造成大量傷亡，無辜動物亦被殃及。早前烏克蘭切爾諾貝爾核電廠遺址遭俄軍佔領後，當地不少流浪的社區動物，因義工難以自由出入餵飼，而瀕臨斷糧。最近更有網傳影片顯示，一對駕車帶著狗狗逃難戰區的父子，懷疑遭到俄軍掃射，最終父親和其中一隻毛孩，都中彈身亡。

俄軍攻佔曾在1968年發生爆炸事故的烏克蘭切爾諾貝爾核電廠後，附近幾十萬戶居民被迫撤離，而當地流浪的社區動物，亦難獲取食物。當地一度有消息傳出，指戰爭爆發後，毛孩已瀕臨斷糧。

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義工難進出俄佔區救狗

切爾諾貝爾地區的動保團隊「潔淨未來組織(Clean Futures Fund)」日前在社交平台發文指，當地因被俄軍佔據，進出有些麻煩，但義工仍收到不少善心民眾捐助的飼料和物資，「只要沒有安全問題我們將會持續照顧這些動物」，該組織又指，目前切爾諾貝爾沒有傳出有浪浪受傷或身亡的消息。

最新影片推介：

網傳一人一犬遭槍擊亡

不過，俄烏戰爭戰況激烈，到處槍林彈雨，有些狗狗和狗主就成為無辜犧牲品。社交媒體瘋傳兩段影片顯示，一對父子駕車載著至少兩隻牧羊犬，懷疑是要救毛孩逃離戰區。惟路途中槍聲大作，他們乘坐的私家車遇到亂槍掃射，父親下車查看，卻當場中彈身亡，其中一隻毛孩也在車內斃命，身上有彈孔及血跡。事發後，另一隻倖存牧羊犬，匍匐在主人屍體旁，一臉茫然。

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影片在社交媒體被廣傳，引起不少網民同情。此外，有網民就質疑影片來源及真實性，但也有人認為，當地戰事失控，無辜動物和平民一樣，必然受波及，希望戰爭中的動物和人類，都能夠獲得人道對待。

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責任編輯：莊恭南