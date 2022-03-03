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【提早暑假】中國文化研究院推支援錦囊　整合教學資源助學界應對特別假期

社會 14:01 2022/03/03

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「學與教支援錦囊」整合不同學科的教材套。（研究院網站圖片）

因應疫情，全港中小學將於3月起提早放暑假。中國文化研究院整合多種教學資源，推出一站式的「學與教支援錦囊」，列出多個適用於中小學學科的教材套及一系列資訊短片等，並在「溫習快線平台」加推練習。

中國文化研究院指出，為協助學界應對突如其來的假期，將教學資源整合，教材套涵蓋常識科、中國歷史科、生活與社會科、公民與社會發展科，並結合影片、虛擬實境技術（VR）、展板、工作紙、教師手冊等資源，適用於設計各類教材或學生自學材料。 

研究院亦於去年成立「溫習快線平台」，定期推出練習，因應即將到臨的暑假，平台特別加推「篇篇流螢（提前放暑假篇）閱讀計劃」，分別為高小、初中及高中3個組別精選各20篇文章，配合不同年級學生的閱讀興趣和理解能力，讓學生從多角度學習中國歷史文化知識，鼓勵學生維持恆常閱讀習慣。

研究院亦加推「認識國情網上自學計劃」，設立8大主題，讓高小、初中及高中學生在閱讀文章、觀看影片、進行練習的過程中，認識國家的歷史文化和最新發展，了解憲法和基本法、國家和香港政治制度。 

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴

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