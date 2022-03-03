【烏克蘭戰爭】烏克蘭街頭遇俄軍炮彈攻擊　慈母肉身保護兒子不幸雙亡

▲ 一名烏克蘭媽媽以肉身奮力保護兒子，母子不幸雙亡。

俄羅斯向烏克蘭宣戰，連日來發動攻擊，烏克蘭首都基輔及多個城市遭炮彈攻擊，烏克蘭人奮戰死守家園。有記者身處烏克蘭現場直擊，得悉一名烏克蘭媽媽在街頭遇到俄軍炮彈攻擊，她以肉身奮力保護兒子，結果母子不幸雙亡。

據中國環球電視網（CGTN）影片報道，本周二（1日）烏克蘭東部城市頓涅茨克（Donetsk）的中心廣場受到俄軍侵擊，CGTN男記者Dmitriy Maslak在當地街頭直擊報道。他表示當聽到炮擊聲時，他與攝影師暫時跑到地下車庫躲避，以免發生危險。當他們感到四周安全時，就跑到地面繼續報道。

最新影片推介︰

生命倒數仍試圖保護兒子

Maslak與攝影師嘗試透過鏡頭，向觀眾呈現爆炸現場，他指商場首當其衝，整棟大樓被多枚炮彈碎片擊中，一輛麵包車被燒毀，大樓門廊被炸毀。他引述當地烏克蘭人說，「這一切都發生在幾秒內」。烏克蘭調查人員和軍方認為，俄羅斯一枚炮彈從15至20公里處發射，擊中了頓涅茨克，炮彈強大的衝擊波及四周。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

其後Maslak向觀眾表示，這次炮彈攻擊奪走了兩名平民、一對母子的生命，而他們的屍體就在大樓的入口處︰

在他們生命的最後幾秒，母親仍然試圖保護她的兒子，但他們都死了。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

男記者目睹慘劇哭泣

看到這個令人心碎的畫面，Maslak直言「非常沉重」，現場地上被炸出一個洞，而燒毀的汽車後就是兩具屍體，估計母子被炮彈碎片奪命。拿著咪高峰的Maslak嘗試保持專業報道，但面對眼前的慘劇，他慨嘆「我無語了」。之後他放下咪高峰，眼泛淚光，對鏡頭哽咽表達自己的心情︰

當我親眼看到這個場面時，我知道我進入了甚麼樣的地方，我第一次看到……即使是男人也會在這樣的場景中哭泣。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳