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【抗疫支援】哥爾夫球會捐贈2萬個快速檢測包　向1,200名基層學童送數據卡【不斷更新】

社會 15:29 2022/03/03

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熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

聖雅各福群會獲利希慎基金捐贈抗疫物資。（受訪者提供）

本港新冠肺炎疫情持續，各行各業受困，市民生活壓力沉重，有不少本地以至國內機構推多不同援助措施，幫助市民渡過難關。TOPick為大家整合各類支援資訊，攜手渡過世紀疫症。

【15:25】

香港哥爾夫球會捐贈20,000個快速檢測套裝，予多個北區的地區組織和慈善團體，當中包括紮根北區、照顧智障和肢體殘障人士的慈善團體「可愛忠實之家」、北區清河球會、新界北立法會議員劉國勳及上水區鄉事委員會等不同地區組織和慈善團體。 

另外，球會亦與樂群社會服務處合作，在堅尼地城、鰂魚涌、慈雲山及大埔各區，向來自400個基層家庭的1,200名學童送出流動數據上網卡、兒童讀物及玩具，支持他們在家網上學習和留家抗疫。

香港哥爾夫球會捐贈20,000個快速檢測套裝。（球會提供）

【14:00】

利希慎基金捐出48,500份快速測試包及38,400個口罩，予聖雅各福群會轄下網上食物援助平台FOOD-CO的過百間合作伙伴機構，讓社福機構員工在確保自己身體良好狀況下，繼續維持恆常及緊急服務予有需要人士。另外，利希慎基金也捐贈21,500個鴻福堂湯包予受影響的獨居、長期病患、體弱長者及雙老家庭，而鴻福堂亦以慈善特惠價出售湯包，並全數資助運送費用。 

此外，利希慎基金亦額外捐出3,000支GERMAGIC™️ 抗病毒塗層噴霧予聖雅各福群會應急，即時消毒各服務樓層，其中超過2,000支噴霧將派予居於天水圍、東區、中西區的長者及基層家庭以對抗疫情。 

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：TOPick港聞組

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