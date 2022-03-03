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【第五波疫情】民建聯與林哲玄今起在沙田區推「醫電通」支援熱線計劃　（內附電話聯絡號碼）

社會 14:31 2022/03/03

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醫療衛生界立法會議員林哲玄。(資料圖片)

本港第五波疫情非常嚴峻，公營醫療不勝負苛，輕症確診者需留在家中自我隔離。民建聯與醫療衛生界立法會議員林哲玄合作，即日起在沙田區推出「醫電通」支援熱線計劃，協助未安排送院或送到社區隔離設施的新冠患者，約20名醫生參與，每天為約200名確診者解答疑難。

「醫電通」免費WhatsApp號碼：

  • 94031164 (暫只支援沙田區居民)

林哲玄表示，網上有很多疫情資訊，惟市民面對各種不同資訊時未必理解什麼適合自己，加上政府支援熱線長期不能接通，期望計劃能為確診患者的實際情況，由醫生提供專業建議，包括家居隔離要注意的事項及服藥建議等。

他指，「醫電通」支援熱線計劃現時為先導計劃，支援沙田區居民，會由議員收集該區確診者的資料及問題，然後醫生會主動用電話方式聯絡他們；現時正招募更多醫生加入團隊，「如果做得好希望可以做多幾區」。

民建聯立法會議員李世榮表示，沙田區約有70萬人口，即佔本港十分一人口，且該區屬於爆疫較嚴重的一區，故政黨選擇在該區推行先導計劃。他指，了解不少市民確診後致電政府支援熱線，但未能接通，「令到佢地好不安」，期望透過計劃「令佢地安心返」。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：洪芷晴

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