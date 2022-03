【蝙蝠俠】「吸血仔」重塑黑夜之神魅力　新一代貓女跟Batman展曖昩情緣

▲ 2022年版《蝙蝠俠》。

2022年全新版本的《蝙蝠俠》(The Batman),3月在全球多個地區陸續上映,惟因香港受疫情影響,戲院暫時停業至4月中,致未能跟台灣、澳門等地同步上畫,「蝙蝠迷」難免有望門輕嘆的感受,只能透過劇照和演員解畫,一窺今次重啟的黑夜之神的內心世界。

無論是原著DC漫畫抑或電影,《蝙蝠俠》已經是歷史悠久的品牌。由40年代起蝙蝠俠已出現影視劇,至1989年添布頓(Timothy Burton)版本的《蝙蝠俠》奠下在電影中暗黑的經典形象。

之後這超級英雄歷過多個輪迴重生,至2022年,由《吸血新世紀》(Twilight)系列羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)主演的全新一齣《蝙蝠俠》終於再度登場。

拍攝歷盡波折

這次新版的《蝙蝠俠》,由籌備至拍攝都很多波折,原先出品的華納電影在完成集合多個DC超級英雄的《正義聯盟》(Justice League)後,原計劃由賓艾佛力(Ben Affleck)飾演的蝙蝠俠再拍獨立系列電影,不過後來賓艾佛力因感製作上的壓力過大,而推辭自導自演。

電影公司惟有決定推倒重來,將賓艾佛力寫好的劇本擱置,並邀來曾執導《猿人爭霸戰:猩凶巨戰》(War for the Planet of the Apes)導演麥特李維斯(Matt Reeves)執導。而新一代蝙蝠俠則由現年35歲的羅拔柏臣演出。

電影原定在2021年上映,但拍攝期間因有不少工作人員,包括主角羅拔柏迪臣感染了新冠肺炎,令製作停頓多時,影片亦順延至今年3月才在全球上映,日前已在美國舉行首映的《蝙蝠俠》,口碑亦不俗,為系列重新注入生氣。

內心創傷的英雄

有別於基斯頓比爾(Christian Bale)或賓艾佛力版本,今次《蝙蝠俠》既不是起源故事,也非中年心境,劇情雖大部分屬原創,導演卻表示有參考過漫畫《Batman:Year One)中,講述富商Bruce Wayne初成蝙蝠俠的頭一年,所面對的人生和心態轉變,故戲中的蝙蝠俠,仍未發展出高科技的武器,尚在摸索階段,甚至每次作戰後都會遍體鱗傷。

過去成功的蝙蝠俠電影都有共通點,便是會細膩刻劃這位黑夜之神的內心創傷。今次《蝙蝠俠》也不例外,表面雖是富甲一方的花花公子,實則受著童年父母被殺的陰影折騰,故要透過成為私刑執法者,在充滿罪案的墮落之城,尋找內心的救贖。

導演麥特李維斯這樣解畫:「Bruce Wayne在他家人身亡後試著尋找生命的意義,當他戴上面具開始追求自我生存之道,他就成為暗影,擁有另一種人格和身分,成為一個經歷巨大悲劇的孤僻隱士,這種複雜性是蝙蝠俠獨有的。」

建構70年代風格

有黑暗的對比,才顯得光明的重要。《蝙蝠俠》的反派從來是這個系列的焦點所在。今次新版更一次過有齊兩個經典角色,包括哥連法路(Colin Farrell)演的「企鵝人」,以及保羅戴路(Paul Dano)演的「謎語人」。

而「謎語人」更是今集的重點角色,導演透露過這次《蝙蝠俠》會近似70年代的偵探電影風格,譬如積尼高遜(Jack Nicholson)的《唐人街》(Chinatown),透過主角在一座所有事都是錯誤的城市中,用盡一切努力試著做對的事情。而這個黑夜守護者會跟城市中的天才罪犯有更多情感上的交流,其中「謎語人」留下不少謎題,令二人構成有趣的對立關係。

▲ 貓女跟蝙蝠俠,情感有不少交錯。

蝙蝠俠與貓女

論《蝙蝠俠》的經典角色,貓女(Cat Woman)絕對會是粉絲長期推崇的代表人物。過去無論是90年代米雪菲花(Michelle Pfeiffer)或2000年後安妮夏菲維(Anne Hathaway),都能將既性感又危險、亦正亦邪的貓女演繹得令人著迷。

新版本《蝙蝠俠》自然不缺這受歡迎角色,今次貓女一角由同是DC英雄「水行俠」積遜摩莫亞(Jason Momoa)繼女Zoe Kravitz擔任,作為知名的星二代,她之前已演出過《變種特攻:異能第一戰》(X-Men:First Class)、《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)等賣座電影。

作為第五代貓女,Zoe Kravitz在戲中會跟蝙蝠俠有曖昧情緣,既是敵人更像戀人,而她也曾透露,今次貓女最大突破是位雙性戀者,可說挑戰傳統。

