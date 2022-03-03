【蝙蝠俠】「吸血仔」重塑黑夜之神魅力　新一代貓女跟Batman展曖昩情緣

▲ 2022年版《蝙蝠俠》。

2022年全新版本的《蝙蝠俠》（The Batman），3月在全球多個地區陸續上映，惟因香港受疫情影響，戲院暫時停業至4月中，致未能跟台灣、澳門等地同步上畫，「蝙蝠迷」難免有望門輕嘆的感受，只能透過劇照和演員解畫，一窺今次重啟的黑夜之神的內心世界。

無論是原著DC漫畫抑或電影，《蝙蝠俠》已經是歷史悠久的品牌。由40年代起蝙蝠俠已出現影視劇，至1989年添布頓（Timothy Burton）版本的《蝙蝠俠》奠下在電影中暗黑的經典形象。

之後這超級英雄歷過多個輪迴重生，至2022年，由《吸血新世紀》（Twilight）系列羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的全新一齣《蝙蝠俠》終於再度登場。

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拍攝歷盡波折

這次新版的《蝙蝠俠》，由籌備至拍攝都很多波折，原先出品的華納電影在完成集合多個DC超級英雄的《正義聯盟》（Justice League）後，原計劃由賓艾佛力（Ben Affleck）飾演的蝙蝠俠再拍獨立系列電影，不過後來賓艾佛力因感製作上的壓力過大，而推辭自導自演。

電影公司惟有決定推倒重來，將賓艾佛力寫好的劇本擱置，並邀來曾執導《猿人爭霸戰：猩凶巨戰》（War for the Planet of the Apes）導演麥特李維斯（Matt Reeves）執導。而新一代蝙蝠俠則由現年35歲的羅拔柏臣演出。

電影原定在2021年上映，但拍攝期間因有不少工作人員，包括主角羅拔柏迪臣感染了新冠肺炎，令製作停頓多時，影片亦順延至今年3月才在全球上映，日前已在美國舉行首映的《蝙蝠俠》，口碑亦不俗，為系列重新注入生氣。

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內心創傷的英雄

有別於基斯頓比爾（Christian Bale）或賓艾佛力版本，今次《蝙蝠俠》既不是起源故事，也非中年心境，劇情雖大部分屬原創，導演卻表示有參考過漫畫《Batman:Year One）中，講述富商Bruce Wayne初成蝙蝠俠的頭一年，所面對的人生和心態轉變，故戲中的蝙蝠俠，仍未發展出高科技的武器，尚在摸索階段，甚至每次作戰後都會遍體鱗傷。

過去成功的蝙蝠俠電影都有共通點，便是會細膩刻劃這位黑夜之神的內心創傷。今次《蝙蝠俠》也不例外，表面雖是富甲一方的花花公子，實則受著童年父母被殺的陰影折騰，故要透過成為私刑執法者，在充滿罪案的墮落之城，尋找內心的救贖。

導演麥特李維斯這樣解畫：「Bruce Wayne在他家人身亡後試著尋找生命的意義，當他戴上面具開始追求自我生存之道，他就成為暗影，擁有另一種人格和身分，成為一個經歷巨大悲劇的孤僻隱士，這種複雜性是蝙蝠俠獨有的。」

建構70年代風格

有黑暗的對比，才顯得光明的重要。《蝙蝠俠》的反派從來是這個系列的焦點所在。今次新版更一次過有齊兩個經典角色，包括哥連法路（Colin Farrell）演的「企鵝人」，以及保羅戴路（Paul Dano）演的「謎語人」。

而「謎語人」更是今集的重點角色，導演透露過這次《蝙蝠俠》會近似70年代的偵探電影風格，譬如積尼高遜（Jack Nicholson）的《唐人街》（Chinatown），透過主角在一座所有事都是錯誤的城市中，用盡一切努力試著做對的事情。而這個黑夜守護者會跟城市中的天才罪犯有更多情感上的交流，其中「謎語人」留下不少謎題，令二人構成有趣的對立關係。

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▲ 貓女跟蝙蝠俠，情感有不少交錯。

蝙蝠俠與貓女

論《蝙蝠俠》的經典角色，貓女（Cat Woman）絕對會是粉絲長期推崇的代表人物。過去無論是90年代米雪菲花（Michelle Pfeiffer）或2000年後安妮夏菲維（Anne Hathaway），都能將既性感又危險、亦正亦邪的貓女演繹得令人著迷。

新版本《蝙蝠俠》自然不缺這受歡迎角色，今次貓女一角由同是DC英雄「水行俠」積遜摩莫亞（Jason Momoa）繼女Zoe Kravitz擔任，作為知名的星二代，她之前已演出過《變種特攻：異能第一戰》（X-Men:First Class）、《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）等賣座電影。

作為第五代貓女，Zoe Kravitz在戲中會跟蝙蝠俠有曖昧情緣，既是敵人更像戀人，而她也曾透露，今次貓女最大突破是位雙性戀者，可說挑戰傳統。

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