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【第五波疫情】懲教署約1,000名在囚人士確診　豐力樓中途宿舍改為隔離設施明起運作

社會 14:46 2022/03/03

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（資料圖片）

懲教署今日（3日）表示，截至昨日累計約1000名在囚人士確診，絕大部份為無病徵個案，正着手將豐力樓中途宿舍改為第三所隔離設施，預期明日開始運作。

署方指，確診主要集中在新收納在囚人士的收押所，包括荔枝角收押所、赤柱監獄、羅湖懲教所及壁屋懲教所，已即時將受感染在囚人士及密切接觸群組隔離及治療，並先後將歌連臣角懲教所及沙咀懲教所改為隔離中心。

署方又稱，截至昨日，約有1000名職員確診及屬於密切接觸者需要在家工作，過去數星期調動所有可動用的人力資源到前線工作，當中包括職員訓練院、更生事務組、總部人員等。署方亦改變院所運作模式及工作更分，並安排前線人員組成特別組別執行管理高感染風險的隔離設施。

另外，署方在本月7日至本月20日停止所有探訪，包括家屬探訪及公務探訪，以調配所有探訪室資源支援院所前線人員的羈押工作，以上期間每星期以公費支付寄出的信件數量由1封增至3封，每名在囚人士可獲准接收認可交來物品一次的安排會延長至本月20日。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐

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