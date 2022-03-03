【全民檢測】結合核酸及抗原檢測的「高頻率混合檢測」有助遏止疫情　港大倡全民檢測時採用

▲ 港大指，高頻率核酸混合檢測有助遏止新冠疫情。（陳永康攝）

因應嚴峻的第五波疫情，港府計劃實施全民檢測以遏止病毒在社區傳播。一項由香港大學、清華-伯克利深圳研究院，及加州大學伯克利分校研究人員合作的研究顯示，通過高頻率的混合核酸和快速抗原檢測，可以有效減少總感染並有可能終結病毒SARS-CoV-2的傳播，措施在疫情爆發初期實施尤其有效。

研究團隊基於2021年初在Omicron變體爆發之前的COVID-19病毒株，通過在一個100,000人口的社區中類比病毒傳播過程，評估了混合核酸（pooled核酸）檢測和抗原檢測的可行性和成本效益。在推算中，在檢測中被發現的無症狀患者會，以及出現症狀的患者會被隔離及從傳播鏈中移除，研究人員根據病毒流行情況，調整混合樣本量大小動態以保持高檢測效率。

在模型中，假設初始流行率為0.1%（人群中活躍病例的比例），再生數（單個感染者新感染的人數）為2.5，10萬居民社區的參與率為90%，如果每3天進行一輪檢測，使用混合核酸測試或抗原測試，社區傳播會在2至3個月內停止。以較低頻率進行的測試只能部分緩解疫情，不能結束疫情。如果把抗原測試延長至14天進行一次，估算最終會有50%的人被感染。

在核酸檢測中混合多個樣本一起檢測可以節省資源。如果流行率低於0.1%，即只有極少數人群被感染，可以採用較大的檢測池進行第一階段檢測，以實現較高頻率的檢測。然而，隨着感染率的增加，要有效篩選感染者，需要採用較小的混合群組。

論文通訊作者、港大副校長（研究）申作軍表示，香港目前的流行率相對高，結合混合核酸和抗原檢測來實現高檢測頻率是可行的方案，他建議香港的核酸測試可採用較小5人一組的檢測池。在採樣時，每位居民會同時收集配對的兩份樣本：一份樣本用於第一階段的混合測試，另一份用於必要時（若第一階段為陽性）第二階段的確認測試。

火眼實驗室重啟後，香港的檢測能力目前大約是每天30萬支單管。到3月中，團隊估計在中央政府調動的流動實驗室的支持下，檢測力可提升至每天70萬支單管，檢測池以5人一組，可把350萬人納入測試。

現時群眾和政府廣泛採用快速抗原檢測，對陽性患者作初步篩選並隔離，這有望降低感染率。至開展全民檢測，團隊以大約2%至5%的感染率估算，採用5合1混合檢測，4至5天可完成第一輪混合核酸檢測。若感染率下降至2%以下，可考慮混合10個樣本，一輪測試只需2至3天。

研究團隊建議在疫情發展初期，應盡早進行全民核酸檢測，又指在中國大陸，一旦發生風險來源不明的社區傳播，各地都第一時間啟動全員核酸檢測，至少進行3輪檢測。2021年9月後，中央要求內地500萬人口以下城市應在2天內完成全員核酸檢測，500萬及以上人口的城市應在3天內完成全員核酸檢測。在資源有限的情況下，混合核酸測試的最大群組可以提高至20個樣本。

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責任編輯：蘇文軒