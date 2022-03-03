【DSE2022】應屆DSE考生疫下變最慘新一代　慨嘆開心熱血中學生涯被摧毀

▲ 不少網民認為2004年出生的應屆DSE考生，在疫下已變成最慘新一代。

過往，1997年出世者被冠以「最慘一代」，面對沙士、豬流感失去了幼稚園及小學畢業禮，升上大學就遇上社會運動，缺失了部分校園生活。近日，有網民將「最慘一代」重新定義，認為2004年出世者，即應屆DSE考生在疫下已變成最慘新一代，本應開心熱血的中學生涯被摧毀。

2004年出世應屆DSE考生淒慘

有網民近日在「連登討論區」發帖掀起熱議，標題為「04年出世嘅算唔算正式取代咗97年出世嘅做咗最慘嘅一代細路」，樓主分析2者的苦況不同，大數1997年出世者仍然保留到一些校園回憶，如中學畢業聚餐與旅行，部分更可參與大學畢業典禮。

97年嗰批都係講緊無咗幼稚園、小學畢業典禮，中學起碼都有得去grad din、grad trip，大學如果好似中大咁畢業前就搞畢業典禮嘅話，都有得影下相。

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樓主有感2004年出生的應屆DSE考生更淒慘，他們的中學生涯被摧毀似的，2019年下旬遇上社運，接著爆發新冠肺炎，疫情下，轉眼就到今年考DSE。

中間同同學喺班房一齊嘅時間，都唔知有無正常嘅1/3，乜嘢集體回憶都無，然後今年就已經話係考DSE了⋯⋯

DSE考生壓力料屬歷屆最高

考評局上月下旬公布中學文憑試（DSE）暫擬如期4月22日開考，但將考期壓縮至3周，要求考生每日赴考前進行快速測試，倘呈陽性便禁止應考。不少應屆考生擔心受感染被拒考，令過去3年努力白費，有學生輔導顧問形容今屆有較多不確定性，考生壓力料屬歷屆最高。

樓主在帖文讓大家投票，2選1選項是「04年呢一批慘啲」VS「都係97嗰批慘啲」，截至現時結果為1563 VS 295，大部分網民都較同情2004年出世的應屆考生。

網民有感「冇得同班兄弟上堂一齊癲真係差好多」，樓主回應慨嘆「共同回憶乜都無，淨係對住Zoom上堂，對住部電腦點集中到上堂呀講真，老實講佢哋都係被逼躺平嘅一代⋯⋯」。另有網民回想算慶幸，大中小學有一段青春歲月，反觀01後很慘，不能出街、旅行，甚至上學，「一開頭可能覺得好爽唔使返學，但之後應該會覺得好悶，成個回憶淨係得啲電子產品，有錢出國讀書好過」。

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責任編輯︰王明芳