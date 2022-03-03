【無巴士搭】新巴城巴停駛一覽 老牌線2號、5B、18X等全停【附班次表】
社會 14:46 2022/03/03
運輸署指疫情嚴峻，已批准專營巴士公司暫停部分服務。當中新巴/城巴進一步削班，多條主要路線於周五（4日）起停駛，涵蓋多條老牌路線，據悉包括2號、5B線、18P線、18X線、90號及96號等。
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新巴/城巴部分停駛路線：
- 2號，中環港澳碼頭＜＞嘉亨灣
- 5B線，堅尼地城<>銅鑼灣
- 5X線，堅尼地城<>威菲路道
- 18P線，堅尼地城<>北角
- 18X線，堅尼地城<>筲箕灣
- 20A線，啟德<>高鐵西九龍站
- 90號，中環交易廣場<>鴨脷洲邨
- 96號，銅鑼灣摩頓台<>利東邨
- 797線，將軍澳工業邨<>新蒲崗
運輸署昨（2日）稱，考慮過專營巴士公司最新的車長缺勤情況，路線乘客量的下降幅度、載客率、可供乘客使用的替代公共交通服務，以及巴士公司資源的有效調配等因素，批准5間巴士公司在3月4日至16日期間調整服務，包括暫停共98條有其他替代公共交通服務的路線、5條只在假日提供服務的郊遊路線及1條通宵路線。
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責任編輯：吳卓峰