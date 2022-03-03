【快速測試】政府認可快測套裝4個list 新聞工作者歸納test kits查證步驟

▲ 本港新聞工作者林妙恩統整了4項查證快測套裝是否在政府承認名單內的方式。

本港第五波疫情難以受控，政府日前宣佈承認快速檢測套裝測試結果，但市民快測陽性向當局登記時，須登記「有關資源」，即市民採用的快測套裝「必須屬政府認可牌子」。香港政府承認4個地方審批機構批准的test kits，包括：香港、內地、歐洲(Health Security Committee)及美國(FDA)。

除了政府派發的9款快速測試，以及香港衛生署認可名單上的另外2款：Abbott Rapid Diagnostics（雅培）及 SD Biosensor Roche。本港新聞工作者林妙恩Miu在社交平台發帖，整理了4項查證快測套裝是否在政府承認名單內的方式

1. 內地藥監局

內地藥監局批准的有68款，可以登入此網站查詢，需要注意的是，網站只有中文版，因此查證品牌英文名稱時，例如YHLO，要用中文名「亞輝龍」。

2. 產品有CE標誌

林妙茵提醒， 若產品有CE標誌，不等於在「歐盟Health Security Committee Common List」上。香港政府認可的是HSC Common List（歐盟通用名單）。若要查證自購的CE產品是否在名單上，有以下方法：

第一種方法，可以查看PDF fileAnnex1，由第10頁起。

第二種方法是登入網頁，輸入廠家名或其他資料，然後搜尋。要留意的是，最好找到廠家名稱搜尋，例如Fluorecare。在連結中搜尋不到此名稱，要用廠家名: 「Shenzhen Microprofit」 ，會彈出對應結果。由於同一間廠有不同產品，因此還需對應盒面的commercial name，確定款式，再點擊進入「>」標示。

根據的的搜尋結果，有兩個可能性。第一，產品在CE Marking 及 HSC Common List都顯示✓，即是在名單上，屬於政府認可的。第二產品CE Marking顯示✓，在HSC Common List顯示✗，即是不在政府承認名單內。注意：務必要核對清楚commercial name。以Fluorecare為例，名稱後面有與沒有 「Ref:MF-68」 ，就已分為兩個產品。沒有「MF-68」的，是在 HSC Common List內；而有「MF-68」的，則是不在名單內。

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此外，在連結可以「逆向」查出產品是否被歐盟HSC拒批過，亦會顯示拒批日期。 不過，有些產品拒批過亦可以重新上榜。所以此主要用來輔助，不可單憑這份名單推斷100%不在名單內。

3. 美國FDA認證

若產品是美國FDA認證，則可以登上此網站查看。

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內容獲「林妙茵Miu@lammiuyan」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣