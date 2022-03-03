【居家抗疫】市民大量掃貨儲糧　 放雪櫃逾40款食材保質期限

▲ 市民憂禁足大量儲糧，一文看清6類食材保質期限。

本港第五波疫情嚴峻，政府將於本月內推行全民強制檢測，有關細節仍未敲定，但近日陸續有消息指不排除會實施「小禁足」。不少市民到超市購買大量食材，以備不時之需，究食物、飲品開封後，可於雪櫃保存多久？

美國一間專門研究食物保質期的機構StillTasty，根據美國農業部、美國食品藥品監督管理局及美國疾病管制與預防中心的資料，製作了一份指引，指出6類食材在雪櫃保鮮格的保質期限，包括生肉、熟肉、飲品、醬料。

據美國農業部的指引，任何食材放入雪櫃之前，要先確保雪櫃溫度保持在4°C。美國機構StillTasty製作的指引如下：

1. 蔬菜、水果

西蘭花： 3至5日

胡蘿蔔：2至3星期

西芹： 1-2星期

生菜、預先洗好的沙律菜： 3至5日

蘋果：3至4星期

藍莓： 1至2星期

紅桑子、士多啤梨：2至3日

桃：成熟後3至5天

橙汁：7至10日

葡萄： 5至7天（為免增加水分，如非立即食用，請勿洗葡萄。）

牛油果，切成薄片：2至3天（為避免變成褐色，可於果肉加入幾滴檸檬或青檸汁，然後用保鮮紙或錫紙包裹密封。）

2.肉和家禽

生的禽肉： 1-2天

已煮熟的禽肉： 3至4日

新鮮並已煮熟的牛肉碎、火雞碎：3至4日

新鮮的生牛肉碎、火雞碎： 1至2天

牛肉、羊肉、豬肉：3至5日

午餐肉、火腿： 3至5日

煙肉：1星期

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3.海鮮

新鮮並煮熟的三文魚、蝦、吞拿魚（包括黃鰭）： 3至4日

新鮮及生的三文魚、蝦、吞拿魚（包括黃鰭）： 1至2日

壽司：1日

4.蛋及奶製品

雞蛋：3至5星期

車打芝士（切碎或切片包裝）：5至7日

水牛芝士（新鮮、高水分）：2星期

布里芝士（以三角形包裝出售）：1星期

乳酪：在出售期限後，可再放7至10日

牛奶：在出售期限後，可再放1星期

巴馬臣芝士（磨碎、已包裝）：在出售期限後，可再放3個月

5.酒精類

啤酒：若密封好，可保存1日

香檳：3至5日（在此之前，香檳可能不再起泡，但仍可安全飲用。）

紅酒、白酒： 3至5天（飲用前，提早1小時把紅酒從雪櫃取出，放置室溫解凍。）

6.調味料

番茄醬：6個月

蛋黃醬：售賣日期後2至3個月

芥末醬：1年

燒烤醬：4個月

鷹嘴豆醬： 1星期

同場加映：雪櫃食物擺位

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責任編輯：羅嘉欣