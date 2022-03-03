【特首選舉】押後選舉至5月8日舉行　政制局：現時屬唯一方案

▲ 鄧忍光（右）稱，目前的特首選舉方案是唯一方案。（立法會網頁）

原訂3月舉行的特首選舉，因疫情至5月8日舉行。立法會一個處理事宜的小組委員會今日舉行，政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光稱，現時提交的方案，是唯一方案，涉及7月1日後的事宜，並非特區可處理的範圍。

工聯會立法會議員麥美娟稱，政府擬本月底作全民檢測， 詢問會否與特首選舉提名期重疊，而有影響。新思維社福界狄志遠則憂慮，疫情未趕及在5月前改善，詢問當局會否有其他後備方案，將選舉再押後。

鄧忍光稱，《基本法》規定，特首以5年為一任，任何涉及7月1日後的事宜，都不是特區權限去作出任何改動，又指當局沒有其他後備方案，現時是以5月8日為目標。

他續指，如有選委確診新冠肺炎，當局會有預案，例如安排在檢疫酒店投票，倘候選人確診，現時也沒有法例，阻止該人繼續參選。

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責任編輯：陳宛彤