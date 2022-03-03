【COLLAR成員】Candy+Ivy So合體拍廣告　兩大顏值擔當展現青春活力

▲ COLLAR成員Candy+Ivy So拍廣告。

女團COLLAR出道雖然未夠兩個月，但已成為很多品牌的新竉兒，人氣高企。早前COLLAR全軍出擊連接當運動飲品及連鎖快餐店的代言人。此外，COLLAR成員亦各自工作不絕，吸金力超強。

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除兩大人氣王Marf（邱彥筒）及Day（許軼）被不少時裝品牌看中外，近日在團中作為顏值代表擔當的Candy（王家晴）和Ivy So（蘇雅琳）亦獲美容品牌看中，二人合作拍攝的廣告曝光，隨即引起網民熱話。

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Candy和Ivy So展現活力

在廣告片中所見，19歲的Candy和20歲的Ivy So穿上青春服飾上陣，展現甜美笑容，為廣告努力拍攝，見二人甚有默契，齊齊展示年青活力。不少網民指被Candy和Ivy So的笑容融化了，更希望能與她們一起拍攝廣告。

其實Candy不但是「顏值擔當」，她曾表示在團中是「智慧擔當」，自覺很聰明，因為會想很多鬼主意整蠱團員。至於同樣是「顏值擔當」的Ivy So，亦曾指自己是「食量擔當」和「坦克車擔當」，見到隊友吃剩的食物會不忍心浪費，把它們全都吃掉，二人性格開朗，同樣大受網民支持。

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