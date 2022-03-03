【第五波疫情】袁國勇形容瑪麗醫院遍地帆布床 呼籲私家醫院門診醫治有徵狀患者

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇。(右)

港大微生物學系講座教授袁國勇今午 (3日) 到西環新萬福護理院與長者接種疫苗。他表示，現時公立醫院病床嚴重不足，「見到瑪麗醫院成地都是帆布床」，在此情況下，希望私家醫院協助，起碼在門診都可以協助看有徵狀患者。

袁國勇表示，私家醫院可以協助處理新型冠狀病毒輕症的門診病人，及每間私院提供50張病床，接收在滯留公立醫院已久的病人，讓公立醫院可以騰空病床接收新症。

他以瑪麗醫院為例，現時急症室經已遍地帆布床，病房水洩不通，但私家醫院門診「連見到發燒、上呼吸道感染、或咳嗽的病人都不願診症」。 袁國勇稱，明白私家醫院擔心接收新冠病人後，影響到原有病人，保險不承保，或者醫院缺少負壓病房等，但在服務方面，醫管局普通病房能做到的，私家醫院沒理由做不到。

被問到本港現時疫情非常嚴峻，他回應指，市民現時不用恐慌，只要已接種疫苗、自身無長期病患，不是長者，即使確診亦極低死亡風險。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：洪芷晴