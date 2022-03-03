【食品供應】 徐德義：昨供港鮮肉多1.9倍　米存量夠1個月食用　籲市民無需擔心

▲ 本港疫情爆發。（資料圖片）

第五波疫情爆發，本港每日新增數以萬計的確診個案。食物及衞生局副局長徐德義在今日的記者會上指，第五波以來已經有累積個案28萬，920人離世。當局分析頭520宗個案，有91%未有打齊兩針疫苗。

他指，疫苗對防重症、死亡有效果，尤其對長者及兒童明顯受影響，當局將增設專門給長者、兒童的疫苗接種中心。

至於近日來市民搶購食物問題，食物及衞生局副局長徐德義指，現時供港的鮮活食品供應穩定，市民不用恐慌或搶購。中央重視供港物資，廣東省及深圳市政府亦合作，亦開新水路、鐵路運輸，及優化陸路運輸，確保供應穩定、蔬菜水果、生活物資都會源源不絕送來香港。

他指以昨日為例，內地供港的蔬菜、冰鮮家禽已經達至平時的供應量。蔬菜超過2400公噸，冰鮮家禽超過16萬隻，冰鮮豬肉再創新高，是平時的1.9倍。另外上水屠房正商量儘早恢復屠宰服務、荃灣屠房會繼續按情況服務。業界也指，食米的存貨量可供市民1個月使用，冷藏肉有三個月庫存。總體來說，鮮活食品都足夠。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指公共衛生化驗中心分析2602樣本，當中沒有delta病毒，1724宗懷疑是omicron，465人還在化驗中，413宗病毒量太低。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指現有78人危殆，52人無任何打針紀錄；116嚴重，64人無疫苗紀錄。過去24小時，144人去世，85男，59女，42歲至102歲——當中56人來自院舍，124位無任何打針紀錄，10位打一針，10位打兩針，134人都是65歲或以上長者。

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記者：袁澍