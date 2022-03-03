【死亡個案】單日增144人死亡　54歲男子快測陽性入院至昨日不治

第五波疫情失控，食物及衞生局副局長徐德義指，第五波疫情至今有28萬人受感染，累計920人死亡，當局分析其中520宗個案，有91%死者未有完成接種2劑新冠疫苗。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，過去24小時再多78名病人情況危殆，當中52位沒有接種疫苗；116人情況嚴重，當中64位沒有接種疫苗；另有144人離世，涉及85男59女，年齡是42歲至102歲，有124位沒有接種疫苗，只有分別各有10人打2針及1針，有56人居於院舍，134人是長者。

8宗較年輕死亡個案情況

44歲男，院舍院友，本身行動不便，2月27日下午因發燒氣促廣華醫院急診室，由醫生進行急救及插喉，最終延至3月2日不治

42歲男，小欖醫院病人，本身有殘障，因確診轉往內科病房，最終延至3月2日早上不治

56歲女，院舍院友，2月23日下午因發燒氣促到北區醫院急症，最終延至3月2日早上不治

57歲女，本身有癌症，3月1日下午因發燒威爾斯親王醫院急症，最終延至3月2日早上不治

51歲女，本身有癌症 2月26日到將軍澳醫院急症室求診，因出現精神錯亂及情況轉差，轉入內科病房，最終延至3月2日早上不治

54歲男，本身無特別疾病紀錄，有高血壓及糖尿病，但仍能治理，入院時維生指數「唔係幾好」，今年1月打一針疫苗，2月22日快速測試陽性， 因有發燒氣促2月23日凌晨入聯合醫院急症室，後來情況轉差，檢查發現有肺動脈栓塞，轉入深切治療部，最終延至3月2日下午不治，

52歲男，本身有癌症，3月2日早上到東區醫院急症室，因有肺炎而須插喉搶救，同日下午不治

55歲男，院舍院友，本身有殘障，3月1日血壓低，因發燒及血壓低到屯門醫院急症室，入隔離病房，最終延至3月2日下午不治

另外由於數據滯後，李立業指，有42人在2月24日至3月1日死亡而未有公布，涉及26男16女，介乎53至108歲，即第五波疫情至今有1153人死亡，大部分是長者。

衞生署分析死亡個案病毒基因，多涉Omicron BA.2，未見再變種加劇致命性

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

HKET APP已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒