【第五波疫情】今日新增56,827宗確診個案　第五波已錄逾920人死亡　逾9成未打兩劑疫苗【不斷更新】

本港新冠疫情嚴峻，政府今日（3日）召開疫情記者會，食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業將會出席。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日新增56,827宗確診個案，5,434宗由醫管局確診，2,602宗個案由公共衞生化驗服務處確診，48,791宗由私人化驗所確診。當中2宗輸入，其餘都是本地。累積第五波已經有337,926宗確診。

當局分析2,602個樣本做，當中1,724宗為懷疑Omicron，465宗等待分析，剩餘413宗的病毒量不足以進行基因分析，沒有懷疑Delta個案。

【17:22】

歐家榮指，快速檢測平台推出後，無辦法預計有多少人檢測陽性，預計數以萬計甚至更多，推出後或需要面對大流量，或有10萬以上市民登記。詳情即看：【下一頁】

【17:15】

李立業指，過去一周逾70名有復康治療、療養住院病人轉介入私家醫院，中大醫院將接收新冠病人。詳情即看：【下一頁】

【17:10】

李立業指，確診個案急升，氧氣需求增多，但現時供應足夠，問題可能是氧氣樽流通，部分個案未必於有中央氧氣供應的病房處理。詳情即看：【下一頁】

【17:05】

歐家榮指，目前確診數字不包括快速檢測呈陽性的市民。

【17:00】

歐家榮指，市面有林林種種的快速測試套裝，市民選購時要小心，要遵照指示做檢測才有可靠結果，而衞生署亦有註冊制度，市民可參考有信譽機構認證的產品。

被問及全民檢測時會否使用混合樣本方法，他表示混合樣本好處是可節省測試次數，但實際上有否幫助，要視乎發病率，如陽性樣本多，混合樣本所用時間或更多。

【16:58】

李立業指已有幾十個冷凍貨櫃儲存遺體，供應商日內會在不同醫院安裝。詳情即看：【下一頁】

【16:55】

徐德義指，內地專家團有不同專業，如流行病學及疫情控制專家，正與本港進行交流及參觀，過程完結後或有新措施推行。

【16:50】

徐德義指，全民檢測是大型行動，規劃要非常小心，包括透徹、效率、並要於短時間內完成。執行時或有對市民流動限制。他明白市民想知道更多詳情，指當細節敲定時會向市民交代

【16:45】

李立業指，昨日有144人染疫離世，年齡介乎42歲至102歲。詳情即看：【下一頁】

【16:40】

過去24小時，新增了37間院舍出現個案。累計有710間安老院舍或殘疾人士院舍出現個案或爆發疫症。詳情即看：【下一頁】

【16:30】

徐德義表示，截至昨日，第五波疫情已錄得累計超28萬宗確診，920人離世，首520宗個案中91%都沒有打2針疫苗，他強調長者小童接種疫苗刻不容緩。詳情即看：【下一頁】

他指昨日公布確診中，Omicron個案無徵狀和有徵狀的比例為2:1。

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記者：黃穎津