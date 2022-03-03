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【公立醫院】 過去一周逾70名有復康治療、療養住院病人轉介入私家醫院　中大醫院將接收新冠病人

社會 17:18 2022/03/03

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疫情仍持續。（陳永康攝）

第五波疫情爆發，本港每日新增數以萬計的確診個案，公立醫院系統大受衝擊。衛生署衛生防護中心公布共有今日有56827宗確診個案，144人死亡。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，與私家醫院有新的合作，過去一周轉介超過70位有復康治療、療養住院的非新冠病人入院；另外中大醫院將會接收新冠病人。

香港有13間私家醫院，大小不一。第五波疫情都樂見私家醫院幫手，幫手接收非緊急的病人。近來多了一些私家醫院都和醫管局商討接收一些輕症確診病人，又或者幫一些快速測試陽性的病人問症取一些簡單的藥物等。但是仍要考慮硬件等各方面，就要透過公私營合作計劃去實施。

李立業指，李嘉誠基金會早前捐款給私人醫院，包括一些預約手術的非新冠病人。另外病床需求，最新有轉介一些復康治療、療養住院的非新冠病人進入，過去一周都有超過70位病人去7間私家醫院治療。

另外，中大醫院將會接受新冠病人，細節仍在商討。

【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症　醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：袁澍

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