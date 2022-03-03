【殮房壓力】李立業指已有幾十個冷凍貨櫃　供應商日內會在不同醫院安裝

▲ 醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，今（3日）新增56,827個案，食物及衞生局副局長徐德義、衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

公眾殮房存量爆滿，部分遺體滯留公立醫院，醫管局早前表示已聯絡供應商在院內安裝冷凍貨櫃存放遺體。李立業今表示，目前已有幾十個冷凍貨櫃，供應商日內會在不同醫院安裝，亦有冷凍貨櫃今日已送達部分醫院。

他又指，現時若去世病人由救護車接收，遺體會在公眾殮房保存，至於在醫院去世的病人，遺體則會在醫管局殮房中存放。他又感謝食環署及衛生署努力加派人手，處理要轉至公眾殮房的遺體，會繼續與相關部門繼續溝通。

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記者：黃小冰