  • 21°C
香港時間 : 2022303日 (週四) 18:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【殮房壓力】李立業指已有幾十個冷凍貨櫃　供應商日內會在不同醫院安裝

社會 17:04 2022/03/03

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，今（3日）新增56,827個案，食物及衞生局副局長徐德義、衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

公眾殮房存量爆滿，部分遺體滯留公立醫院，醫管局早前表示已聯絡供應商在院內安裝冷凍貨櫃存放遺體。李立業今表示，目前已有幾十個冷凍貨櫃，供應商日內會在不同醫院安裝，亦有冷凍貨櫃今日已送達部分醫院。

他又指，現時若去世病人由救護車接收，遺體會在公眾殮房保存，至於在醫院去世的病人，遺體則會在醫管局殮房中存放。他又感謝食環署及衛生署努力加派人手，處理要轉至公眾殮房的遺體，會繼續與相關部門繼續溝通。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰

疫情 衞生防護中心 食物及衞生局 傳染病

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀