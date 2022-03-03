【禁足令】偕裕美狂掃食品+日用品為全民強檢做準備　林作不敵師奶流血損手離場

▲ 林作超市掃貨戰敗師奶，流血損手收場。

第五波疫情肆虐，政府將推行全民強制檢測，引起網絡流傳禁足令，消息一出即掀起市民四出掃貨，心急儲糧，各區超市貨架食物及用品被搶購一空。

林作為禁足作準備，昨日（3月2日）偕同女友裕美及傭人到超市大量入貨，他在社交網站晒出戰利品短片，見他們掃足兩大車貨品離開，滿載而歸。

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林作受傷流血

雖然林作自爆不敵師奶，在搶貨期間被𠝹損手導致流血，但最後仍然成功掃走超過4,000元食品及日用品。

他還對禁足之說作出評論，揚言已為封城做好準備，禁足一個月儲糧都足夠。

▲ 林作和裕美為網傳禁足令作準備。（取自Facebook）

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掃走4千多元貨品

林作在社交平台留言寫道：

我準備好封城啦！來吧！禁足吧！

剛剛在百佳同全場9成女士片完，隻手流晒血，但成功喺喪屍堆搶走四千幾蚊貨，遍佈鮮肉、乾糧、日用品等，夠我頂到月尾。

我支持禁足！他X的一了百了，禁完全城獲得重生算了。

注：本人一直認為和病毒共存即可，但既然大勢所趨，就趕快痛快一齊坐幾日監吧！

有網民在其受傷照片下留言，笑言「戰情慘烈過同鍾生拳賽」、「買咗保險先去超市」。

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