【DSE2022】中大下周推出數學科網上義教平台　冀助根基較弱學生合格

▲ 中大推出數學科網上義教平台。（資料圖片）

2022年中學文憑考試（DSE）預計於4月22日開始，惟受疫情影響學校停止面授課，應屆考生備戰或受影響。香港中文大學今日（3日）宣布，將於下周起啟動「香港中文大學抗疫數學科DSE網上義教平台」，為應屆考生提供數學科輔導，針對甲部題目，希望助考生釐清數學概念及掌握答題技巧。

中大表示，平台旨在為考生提供網上課程支援及基礎數學輔導，幫助數學根基較弱的學生取得合格成績，亦期望可以助學生跟上學校學習的步伐，增強對應考數學科的信心。課程分設網上授課及課後輔導兩部分，網上授課針對中五及中六DSE考生，以廣東話授課配以英文數學名詞；課程一共八節，每節1.5小時，提供筆記及課後練習；中大設課後輔導團隊，為學生提供個別輔導，由輔導老師個別跟進課後練習及進度。

有關詳情：

課程總長：一共8節，每節1.5小時

上課日期：由3月14號開始，逢星期一下午1時45分至5時，每次上兩節課

截止報名日期：2022年3月9日

可按此進行網上報名

中大指出，義教平台由創新科技署與中大工程學院創新科技中心一同成立的創新科技學生會策劃，由「創新及科技基金」撥款資助，ECA Education贊助，並由香港電腦教育學會及香港IT義工聯盟協辦。

網上義教平台發起人，中大工程學院副院長黃錦輝教授表示，第五波疫情下中學暫停面授課，公開試臨近在即，學生或感徬徨無援，中大創新科技學生會起動今次的義教平台計劃，鼓勵工程學院的同學為中六學生補習。

項目贊助人、ECA校長容朝暉則說，DSE數學卷分為甲一、甲二與乙三；甲一部分的數學題型較簡單直接，內容涵蓋中一至中四的數學科內容，只要能穩拿這部分的分數，其他部分再稍稍答對數條題目，就能達到合格標準。他指出，這對數學成績欠理想的同學是一個比較好的策略，希望義教能協助同學爭取在甲一部分取分。

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責任編輯：黃悅晴