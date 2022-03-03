  • 21°C
香港時間 : 2022303日 (週四) 18:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】AK獲全球百大俊男正式提名　新歌《REBOUND》同日推出雙喜臨門

娛樂 16:52 2022/03/03

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

人氣組合MIRROR的姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Ian（陳卓賢）、Anson Kong（江𤒹生）、Edan（呂爵安）先後被提名美國網站TC Candler每年的「全球百大俊男」（The 100 Most Handsome Faces）選舉。

TC Candler官方IG陸續公布有MIRROR成員獲正式提名。 

最新影片推介：黃文標專訪

AK姜濤同獲正式提名

在TC Candler的官方Instagram中，每隔一日就會公佈十位獲正式提名的明星，日前大會公佈姜濤成功被提名，可競逐排名，而今日（3日）大會再公布Anson Kong同樣獲正式提名，MIRROR成員有望邁向國際！

粉絲需要在未來6個月、每個月花費10美元加入TC Candle patreon的月費會員，才有資格投票支持你心目中的「俊男」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

AK歌迷會發文感謝

TC Candler網站早前對AK有不錯的評價，形容這張新臉孔是「another truly handsome man」，而且身兼歌手、舞蹈員和演員於一身，是位很全面的表演者。

對於AK成功獲提名，他的歌迷會於Instagram帳號感謝主辦方，寫道「Thank you very much for officially nominating Anson Kong!!🧡 It’s our honour to have this fabulous news on 3.3」。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

雙喜臨門 

除了獲「全球百大俊男」的正式提名，今天（3日）也是AK與Alton一同推出新歌《REBOUND》的大日子。 歌曲於今日中午12時在叱咤樂壇首播、下午1時於各大音樂平台上架，而MV則於今晚的9時於 Mirror Youtube Channel首播！

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【Mr. Stranger】Anson Lo親解新歌MV關鍵位　教主自揭解為人知一面：也有軟弱時
14:00 2022/03/01
【Mr. Stranger】Anson Lo親解新歌MV關鍵位　教主自揭解為人知一面：也有軟弱時
【半】MIRROR成員Jeremy感謝Unicorn一直支持　出道第4年首推單飛歌：是適當時候
23:50 2022/02/24
【半】MIRROR成員Jeremy感謝Unicorn一直支持　出道第4年首推單飛歌：是適當時候
【絲打圍爐】花姐揀MIRROR+ERROR成員憑一要點　與蝦頭娟姐分享16子中老公+情夫人選
15:08 2022/02/26
【絲打圍爐】花姐揀MIRROR+ERROR成員憑一要點　與蝦頭娟姐分享16子中老公+情夫人選
【第五波疫情】為免MIRROR+ERROR同染疫　ViuTV新劇《季前賽》宣布停工三周
12:43 2022/03/01
【第五波疫情】為免MIRROR+ERROR同染疫　ViuTV新劇《季前賽》宣布停工三周
【MIRROR成員】姜濤晒甜蜜對話與兄弟「隔空爭女」　Stanley風騷反擊憑一句話完勝
12:00 2022/03/02
【MIRROR成員】姜濤晒甜蜜對話與兄弟「隔空爭女」　Stanley風騷反擊憑一句話完勝
【MIRROR成員】AK＋Alton將推出合唱歌　蛋白粉：路漫長也靜候終於等到
11:06 2022/03/02
【MIRROR成員】AK＋Alton將推出合唱歌　蛋白粉：路漫長也靜候終於等到

你可能感興趣

【Mr. Stranger】Anson Lo親解新歌MV關鍵位　教主自揭解為人知一面：也有軟弱時
14:00 2022/03/01
【Mr. Stranger】Anson Lo親解新歌MV關鍵位　教主自揭解為人知一面：也有軟弱時
【半】MIRROR成員Jeremy感謝Unicorn一直支持　出道第4年首推單飛歌：是適當時候
23:50 2022/02/24
【半】MIRROR成員Jeremy感謝Unicorn一直支持　出道第4年首推單飛歌：是適當時候
【絲打圍爐】花姐揀MIRROR+ERROR成員憑一要點　與蝦頭娟姐分享16子中老公+情夫人選
15:08 2022/02/26
【絲打圍爐】花姐揀MIRROR+ERROR成員憑一要點　與蝦頭娟姐分享16子中老公+情夫人選
江𤒹生 姜濤 Mirror 組合 歌手 ViuTV 娛樂行業 呂爵安 盧瀚霆 陳卓賢

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀