【MIRROR成員】AK獲全球百大俊男正式提名　新歌《REBOUND》同日推出雙喜臨門

人氣組合MIRROR的姜濤、Anson Lo(盧瀚霆)、Ian(陳卓賢)、Anson Kong(江𤒹生)、Edan(呂爵安)先後被提名美國網站TC Candler每年的「全球百大俊男」(The 100 Most Handsome Faces)選舉。

TC Candler官方IG陸續公布有MIRROR成員獲正式提名。

最新影片推介:黃文標專訪

AK姜濤同獲正式提名

在TC Candler的官方Instagram中,每隔一日就會公佈十位獲正式提名的明星,日前大會公佈姜濤成功被提名,可競逐排名,而今日(3日)大會再公布Anson Kong同樣獲正式提名,MIRROR成員有望邁向國際!

粉絲需要在未來6個月、每個月花費10美元加入TC Candle patreon的月費會員,才有資格投票支持你心目中的「俊男」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

AK歌迷會發文感謝

TC Candler網站早前對AK有不錯的評價,形容這張新臉孔是「another truly handsome man」,而且身兼歌手、舞蹈員和演員於一身,是位很全面的表演者。

對於AK成功獲提名,他的歌迷會於Instagram帳號感謝主辦方,寫道「Thank you very much for officially nominating Anson Kong!!🧡 It’s our honour to have this fabulous news on 3.3」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

雙喜臨門

除了獲「全球百大俊男」的正式提名,今天(3日)也是AK與Alton一同推出新歌《REBOUND》的大日子。 歌曲於今日中午12時在叱咤樂壇首播、下午1時於各大音樂平台上架,而MV則於今晚的9時於 Mirror Youtube Channel首播!