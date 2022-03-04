【高糖飲食】日飲1杯含糖飲品患大腸瘜肉風險增34%　美國研究：果汁汽水的果糖影響最大

▲ 每天喝一杯含糖飲品，患大腸瘜肉風險增加34%，大腸瘜肉可演變為大腸癌。

不少港人也喜歡喝珍珠奶茶等台式飲品，但喝太多有機會致癌。美國一份研究指出，記錄逾3萬青少年的飲食習慣，並為他們做大腸鏡檢查後，結果發現每天喝一杯含糖飲品的人士，患大腸瘜肉風險增加34%。大腸瘜肉可演變為大腸癌，大腸癌正是本港第2號癌症殺手。

台灣胃腸肝膽肝膽科醫生錢政弘近日在其facebook發文指出甜食與大腸瘜肉、大腸癌的關係，呼籲青少年勿吃太多，喝太多。他指出，不少國家年輕人罹患大腸癌的發病率上升。據美國統計，現時40歲以下結腸癌的發病率比上個世代增加2倍，直腸癌則增加4倍。這被認為是與西化飲食、肥胖、抗生素使用和腸道菌改變有關。錢醫生表示，大腸癌誘發因素與高纖食物吃太少、紅肉吃太多、加工食品吃太多、鈣質攝取不足有關。

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喝含糖飲品增患大腸瘜肉風險

甜食、含糖飲料也與大腸癌有關？他引述美國2021年一份研究報告，指出「大腸瘜肉」與青少年時期糖分、含糖飲料攝取量的關係。該研究記錄33,106名美國女性在中學時期的飲食習慣，以及後來成年時做大腸鏡檢查結果，最後分析飲食中的糖分跟大腸瘜肉的相關性。

錢醫生列出統計結果如下：

果糖的攝取會增加大腸腺瘤的發病率，尤其遠端結腸、直腸，直腸腺瘤發病率增加43%。

果糖攝取量高，高風險腺瘤的發病率會增加30% 。

每天喝一杯含糖飲料，大腸腺瘤發病率再增加11%，其中直腸腺瘤則增加30%。

每天喝一杯含糖飲料，高風險腺瘤的發病率會增加34%。

成年時期的糖分攝取與大腸腺瘤無關。

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大腸瘜肉可演變為大腸癌

錢醫生解釋，醫生會依照大腸瘜肉的組織型態、大小、數量去區分瘜肉癌化的風險，列為高風險腺瘤或低風險腺瘤。其中，高風險腺瘤（是指大於1cm，絨毛狀）演變為大腸癌的機率比較高。至於糖分的攝取量，則是計算糖分佔全部飲食的卡路里比例。上述研究認為，果糖的影響最大，而含糖飲料則如汽水、果汁等。

錢醫生認為，藉此研究可得知，青少年多吃甜食會增加大腸腺瘤的發病率，尤其直腸線瘤。他指出，這與現時50歲以下人士直腸癌發病率上升的情況不謀而合。

如何誘發？他解釋，青少年處於發育時期，細胞正加速分化，荷爾蒙和代謝亦正在改變。在此時期，甜食對胰島素、肥胖的影響特別大。在短時間內，含糖飲料可令血糖、胰島素上升；長期下去，會增加胰島素的阻抗，然後改變基因表現，促使細胞分化異常。

此外，高血糖也會加速慢性發炎，增加發炎因子，誘發大腸癌。在動物實驗中，餵食老鼠高果糖的玉米糖漿，是會直接導致大腸腫瘤細胞長大。

飲果汁易攝取過多果糖

另有研究指出，吃水果可以減少大腸息肉，但多喝果汁就沒甚麼好處。水果和果汁均有果糖，但吃水果會吃到膳食纖維、微量元素，對腸道有益。至於果汁，則少了需要分解的纖維，當小腸吸收得快，就很易攝取過多糖分，為肝臟、大腸造成負擔。

錢醫生續指，大腸癌多半由大腸瘜肉演變而成，預防大腸瘜肉即是預防大腸癌。若年紀輕輕就患有大腸息肉，就是吃太多甜食，喝太多含糖飲料所致。

內容獲「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣